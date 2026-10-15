У Трампа дозрів новий план щодо заморожених мільярдів Росії: чому Європа проти

США запропонували європейським партнерам розглянути новий механізм використання заморожених російських суверенних активів у рамках можливої мирної угоди. Йдеться про передачу частини коштів до спеціальної фінансової структури, підконтрольної адміністрації Дональда Трампа. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на чотирьох осіб, знайомих із обговоренням.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, ініціативу представили американські переговорники Стів Уіткофф та Джаред Кушнер під час зустрічі з представниками України, Франції, Німеччини, Великобританії, Європейського союзу та НАТО, що відбулася 10 жовтня у Майамі.

Як стверджують джерела газети, Вашингтон запропонував кілька варіантів розблокування активів, зокрема створення окремої фінансової структури спеціального призначення. Передбачається, що вона могла перебувати під контролем адміністрації Трампа.

Американський чиновник підтвердив Financial Times, що доля заморожених російських коштів обговорювалася в контексті всеосяжної мирної угоди. Однак конкретні механізми їх розблокування та подальшого використання наразі не узгоджені.

Українські представники, за інформацією видання, підтвердили, що питання російських активів порушувалося і на попередніх переговорах із американською стороною.

Однак європейські делегати зустріли пропозицію жорстким спротивом. За словами співрозмовників FT, представники європейських країн виступили проти передачі контролю над активами та повернення будь-якої їхньої частини Росії. Одне з джерел заявило, що американській стороні дали зрозуміти: такий сценарій є неприйнятним.

Поки що невідомо, які саме суми Вашингтон пропонує перевести в нову структуру і на яких юридичних підставах вона могла б розпоряджатися коштами. Також не повідомляється, як гаданий механізм співвідноситься з чинними обмеженнями та рішеннями європейських держав.

Обговорення демонструє, що заморожені російські активи залишаються не лише фінансовим, а й політичним інструментом у переговорах щодо завершення війни. Для Києва принципове значення має питання, чи кошти підуть на компенсацію збитків та відновлення України. Для Європи ж ключовими залишаються правові підстави розпорядження активами та умови будь-якої можливої угоди.

Поки що сторони не досягли згоди, а сама ініціатива США залишається предметом переговорів, а не затвердженим рішенням.

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