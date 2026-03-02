У Трампа уже есть три кандидата на пост лидера Ирана после операции США

Президент США Дональд Трамп заявил, что уже рассматривает трех претендентов на роль нового руководителя Ирана. При этом Вашингтон намерен продолжать военную операцию против Тегерана. Об этом сообщает The New York Times.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По словам Трампа, имена кандидатов он раскрывать не собирается.

"У меня есть три очень хороших кандидата. Я не буду говорить, кто это. Давайте сначала сделаем свою работу", — отметил он.

Тем временем представитель Ирана по нацбезопасности Али Лариджани сообщил, что страной временно будет управлять специальный комитет – до избрания преемника верховного лидера. Ранее Лариджани курировал переговоры по ядерной сделке с США, которые были внезапно прерваны, а в январе администрация Трампа ввела против него санкции.

На вопрос, может ли Лариджани возглавить Иран, Трамп прямо не ответил. Вместо этого он предположил, что иранские военные, включая Корпус стражей исламской революции, якобы способны "передать оружие народу".

Американский лидер также сравнил возможный транзит власти в Иране со сценарием в Венесуэле, где, по его словам, США добились "идеального результата" в отношении Николас Мадуро. Однако советники предупреждают: различия в истории и политической культуре делают перенос такой модели на Иран крайне сомнительным.

Трамп добавил, что готов отменить санкции, если новое руководство проявит прагматизм. При этом он отказался гарантировать защиту иранскому народу.

По его оценке, активная фаза операции США и Израиля может продлиться около месяца.

"Мы планировали 4-5 недель. У нас достаточно боеприпасов по всему миру", — заявил президент.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж инициирует срочное заседание Совета безопасности ООН из-за начала войны Ближнем Востоке. Также Париж готов активизироваться для защиты своих стран-партнеров. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в посте французского лидера в соцсети Х.



