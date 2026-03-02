Трамп вже має трьох кандидатів на посаду лідера Ірану після операції США

Президент США Дональд Трамп заявив, що вже розглядає трьох претендентів на роль нового керівника Ірану. При цьому Вашингтон має намір продовжувати військову операцію проти Тегерану. Про це повідомляє The New York Times.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За словами Трампа, імена кандидатів він розкривати не має наміру.

"У мене є три дуже хороші кандидати. Я не говоритиму, хто це. Давайте спочатку зробимо свою роботу", — наголосив він.

Тим часом, представник Ірану з нацбезпеки Алі Ларіджані повідомив, що країною тимчасово керуватиме спеціальний комітет – до обрання наступника верховного лідера. Раніше Ларіджані займався переговорами щодо ядерної угоди зі США, які були раптово перервані, а в січні адміністрація Трампа ввела проти нього санкції.

На питання, чи може Ларіджані очолити Іран, Трамп прямо не відповів. Натомість він припустив, що іранські військові, включаючи Корпус вартових ісламської революції, нібито здатні "передати зброю народу".

Американський лідер також порівняв можливий транзит влади в Ірані зі сценарієм у Венесуелі, де, за його словами, США досягли "ідеального результату" щодо Ніколас Мадуро. Проте радники попереджають: відмінності в історії та політичній культурі роблять перенесення такої моделі на Іран вкрай сумнівним.

Трамп додав, що готовий скасувати санкції, якщо нове керівництво виявить прагматизм. Він відмовився гарантувати захист іранському народу.

За його оцінкою, активна фаза операції США та Ізраїлю може тривати близько місяця.

Ми планували 4-5 тижнів. У нас достатньо боєприпасів у всьому світі", — заявив президент.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Париж ініціює термінове засідання Ради безпеки ООН через початок війни на Близькому Сході. Також Париж готовий активізуватись для захисту своїх країн-партнерів. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у посту французького лідера у соцмережі Х.



