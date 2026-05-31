Главная Новости Мир США У Трампа в Белом доме нашлось особое место для Путина (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

У Трампа в Белом доме нашлось особое место для Путина (ФОТО)

В пальмовой комнате Белого дома заметили единственное групповое фото Дональда Трампа вместе с Владимиром Путиным.

31 мая 2026, 12:45
Slava Kot

В центре внимания американских медиа оказался необычный элемент интерьера Белого дома. Во время демонстрации пальмовой комнаты журналисты обратили внимание на коллекцию фотографий, которые президент США Дональд Трамп хранит как напоминание о ключевых моментах своего политического пути.

Трамп дал интервью Fox News. Кадр с видео

По данным телеканала Fox News, в помещении размещены десятки фото, связанных с президентством Трампа. Среди многочисленных фотографий только одна демонстрирует американского лидера не наедине. На этом снимке рядом с ним изображен российский диктатор Владимир Путин.

Встреча Трампа и Путина на Аляске в августе 2025 года. Фото: Белый дом

Фотография была сделана во время встречи двух политиков на Аляске в августе 2025 года. Саммит в Анкоридже был посвящен поиску путей завершения войны России против Украины и возможным сценариям прекращения боевых действий. Событие стало первой личной встречей двух лидеров с 2019 года.

Несмотря на высокие ожидания, встреча не завершилась конкретными договоренностями. Кроме того, Трамп после саммита заявил, что теперь груз решений лежит на самой Украине, и призвал Киев к переговорам. Встреча Путина и Трампа вызвала критику в США и среди европейских союзников Вашингтона. Многие аналитики расценили саммит как дипломатическую победу Путина, поскольку он смог выйти из международной изоляции, ведь раньше российский диктатор был международным изгоем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США разоблачили большую ложь Путина об "успехах" РФ на войне против Украины.

Также "Комментарии" писали, что в США разразился скандал из-за секретного проекта новой купюры для Трампа.



