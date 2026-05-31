У Трампа в Белом доме нашлось особое место для Путина (ФОТО)

В центре внимания американских медиа оказался необычный элемент интерьера Белого дома. Во время демонстрации пальмовой комнаты журналисты обратили внимание на коллекцию фотографий, которые президент США Дональд Трамп хранит как напоминание о ключевых моментах своего политического пути.

Трамп дал интервью Fox News. Кадр с видео

По данным телеканала Fox News, в помещении размещены десятки фото, связанных с президентством Трампа. Среди многочисленных фотографий только одна демонстрирует американского лидера не наедине. На этом снимке рядом с ним изображен российский диктатор Владимир Путин.

Встреча Трампа и Путина на Аляске в августе 2025 года. Фото: Белый дом

Фотография была сделана во время встречи двух политиков на Аляске в августе 2025 года. Саммит в Анкоридже был посвящен поиску путей завершения войны России против Украины и возможным сценариям прекращения боевых действий. Событие стало первой личной встречей двух лидеров с 2019 года.

Несмотря на высокие ожидания, встреча не завершилась конкретными договоренностями. Кроме того, Трамп после саммита заявил, что теперь груз решений лежит на самой Украине, и призвал Киев к переговорам. Встреча Путина и Трампа вызвала критику в США и среди европейских союзников Вашингтона. Многие аналитики расценили саммит как дипломатическую победу Путина, поскольку он смог выйти из международной изоляции, ведь раньше российский диктатор был международным изгоем.

