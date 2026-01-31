У Трампа в США вновь проблемы: что произошло

Федеральное правительство Соединенных Штатов Америки частично остановило работу, несмотря на одобрение Сенатом соглашения о финансировании, необходимого для предотвращения шатдауна. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "CBS News".

США. Фото: из открытых источников

Сообщается, частичный шатдаун официально начался в полночь 31 января по восточному времени США. Это произошло через несколько часов после того, как сенаторы согласились продлить финансирование большинства агентств до сентября.

Ожидается, что остановка работы будет непродолжительной. Пакет законопроектов должен быть одобрен Палатой представителей, которая имеет перерыв в работе до понедельника, 2 февраля.

Кроме этого, ожидается, что законодатели нижней палаты проголосуют за него вскоре после возвращения в Вашингтон.

Журналисты отмечают, что в Вашингтоне нет желания продолжать закрытие, подобное тому, которое длилось 43 дня осенью.

Стоит напомнить, прошлый шатдаун в США начался 1 октября 2025 года после того, как демократы и республиканцы не смогли одобрить федеральный бюджет из-за разных взглядов на медицинские льготы для американцев. Демократы настаивали на продолжении предоставления льгот, в то время, как их оппоненты были против этого.

По оценкам экономистов, ежедневные потери от шатдауна для американской экономики составляли около 15 миллиардов долларов.

