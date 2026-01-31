logo_ukra

У Трампа у США знову проблеми: що сталося

CBS News зазначає, у США розпочався частковий шатдаун

31 січня 2026, 11:36
Федеральний уряд Сполучених Штатів Америки частково зупинив роботу, незважаючи на схвалення Сенатом угоди про фінансування, необхідної для запобігання шатдауну. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "CBS News".

У Трампа у США знову проблеми: що сталося

США. Фото: із відкритих джерел

Повідомляється, частковий шатдаун офіційно розпочався опівночі 31 січня за східним часом США. Це сталося за кілька годин після того, як сенатори погодилися продовжити фінансування більшості агентств до вересня.

Очікується, що зупинка роботи буде нетривалою. Пакет законопроектів має бути схвалено Палатою представників, яка має перерву у роботі до понеділка, 2 лютого.

Окрім цього, очікується, що законодавці нижньої палати проголосують за нього невдовзі після повернення до Вашингтона.

Журналісти зазначають, що у Вашингтоні немає бажання продовжувати закриття, подібне до того, яке тривало 43 дні восени.

Минулий шатдаун у США розпочався 1 жовтня 2025 року після того, як демократи та республіканці не змогли схвалити федеральний бюджет через різні погляди на медичні пільги для американців. Демократи наполягали на продовженні надання пільг, тоді як їхні опоненти були проти цього.

За оцінками економістів, щоденні втрати від шатдауну для американської економіки становили близько 15 мільярдів доларів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Конгресі США зростає невдоволення політикою президента Дональда Трампа з Гренландії. На цей раз критика звучить не лише від демократів. Частина республіканців публічно засумнівалася в адекватності риторики Білого дому та не виключила можливість імпічменту, якщо слова президента переростуть у силові дії.




