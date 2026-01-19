logo

Импичмент Трампа все ближе: республиканцы прямо говорят о смещении президента США
НОВОСТИ

Импичмент Трампа все ближе: республиканцы прямо говорят о смещении президента США

Идея Трампа по поводу Гренландии вызвала резкую критику среди республиканцев. В Конгрессе не исключают импичмент.

19 января 2026, 12:51
Автор:
avatar

Slava Kot

В Конгрессе США растет недовольство политикой президента Дональда Трампа по Гренландии. На этот раз критика звучит не только от демократов. Часть республиканцев публично усомнилась в адекватности риторики Белого дома и не исключила возможность импичмента, если слова президента перерастут в силовые действия.

Импичмент Трампа все ближе: республиканцы прямо говорят о смещении президента США

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Главной причиной критики президента США стали заявления Трампа о необходимости установления американского контроля над Гренландией из соображений национальной безопасности. Конгрессмен-республиканец Дон Бэйкон назвал эти идеи "полной глупостью" и предупредил, что любая попытка вторжения или принуждения союзников может стать основанием для процедуры импичмента.

"Я почувствовал, что должен сделать заявление, что республиканцы с этим не согласны. Это полная глупость думать, что мы должны заставить Гренландию стать частью Соединенных Штатов", – сказал Бэйкон.

По его словам, такое отношение Трампа к партнерам по НАТО неприемлемо и подрывает доверие к США.

"Так не следует относиться к союзникам. Так можно делать с Россией или Китаем, Ираном, но не стоит относиться к своим лучшим друзьям как к куску дерьма", — добавил Бэйкон.

Подобные оговорки высказали и другие влиятельные республиканцы. Сенатор Том Тиллис подчеркнул, что захват суверенной территории союзного государства встретит серьезное сопротивление в Конгрессе. Глава Комитета по ассигнованиям Сената Сьюзен Коллинз заявила, что аннексия Гренландии противоречит воле ее населения и Дании и не отвечает принципам союзничества.

В Конгрессе уже обсуждают двухпартийный законопроект под названием "Закон о запрете на вторжение к членам НАТО", в том числе в Гренландию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп прислал странное письмо премьеру Норвегии, где потребовал отдать Гренландию.

Также "Комментарии" писали, что Китай отреагировал на угрозы Трампа в отношении Гренландии.



Источник: https://thehill.com/homenews/house/5692379-don-bacon-donald-trump-impeachment-greenland-invasion/
