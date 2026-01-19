Импичмент Трампа все ближе: республиканцы прямо говорят о смещении президента США

Рубрики
В Конгрессе США растет недовольство политикой президента Дональда Трампа по Гренландии. На этот раз критика звучит не только от демократов. Часть республиканцев публично усомнилась в адекватности риторики Белого дома и не исключила возможность импичмента, если слова президента перерастут в силовые действия.
Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Главной причиной критики президента США стали заявления Трампа о необходимости установления американского контроля над Гренландией из соображений национальной безопасности. Конгрессмен-республиканец Дон Бэйкон назвал эти идеи "полной глупостью" и предупредил, что любая попытка вторжения или принуждения союзников может стать основанием для процедуры импичмента.
По его словам, такое отношение Трампа к партнерам по НАТО неприемлемо и подрывает доверие к США.
Подобные оговорки высказали и другие влиятельные республиканцы. Сенатор Том Тиллис подчеркнул, что захват суверенной территории союзного государства встретит серьезное сопротивление в Конгрессе. Глава Комитета по ассигнованиям Сената Сьюзен Коллинз заявила, что аннексия Гренландии противоречит воле ее населения и Дании и не отвечает принципам союзничества.
В Конгрессе уже обсуждают двухпартийный законопроект под названием "Закон о запрете на вторжение к членам НАТО", в том числе в Гренландию.
