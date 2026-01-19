Импичмент Трампа все ближе: республиканцы прямо говорят о смещении президента США

В Конгрессе США растет недовольство политикой президента Дональда Трампа по Гренландии. На этот раз критика звучит не только от демократов. Часть республиканцев публично усомнилась в адекватности риторики Белого дома и не исключила возможность импичмента, если слова президента перерастут в силовые действия.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Главной причиной критики президента США стали заявления Трампа о необходимости установления американского контроля над Гренландией из соображений национальной безопасности. Конгрессмен-республиканец Дон Бэйкон назвал эти идеи "полной глупостью" и предупредил, что любая попытка вторжения или принуждения союзников может стать основанием для процедуры импичмента.

"Я почувствовал, что должен сделать заявление, что республиканцы с этим не согласны. Это полная глупость думать, что мы должны заставить Гренландию стать частью Соединенных Штатов", – сказал Бэйкон.

По его словам, такое отношение Трампа к партнерам по НАТО неприемлемо и подрывает доверие к США.

"Так не следует относиться к союзникам. Так можно делать с Россией или Китаем, Ираном, но не стоит относиться к своим лучшим друзьям как к куску дерьма", — добавил Бэйкон.

Подобные оговорки высказали и другие влиятельные республиканцы. Сенатор Том Тиллис подчеркнул, что захват суверенной территории союзного государства встретит серьезное сопротивление в Конгрессе. Глава Комитета по ассигнованиям Сената Сьюзен Коллинз заявила, что аннексия Гренландии противоречит воле ее населения и Дании и не отвечает принципам союзничества.

В Конгрессе уже обсуждают двухпартийный законопроект под названием "Закон о запрете на вторжение к членам НАТО", в том числе в Гренландию.

