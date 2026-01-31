logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.81

EUR/UAH

51.02

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США У Трампа вскоре может прибавиться проблем: какое решение принял Минюст США
commentss НОВОСТИ Все новости

У Трампа вскоре может прибавиться проблем: какое решение принял Минюст США

Минюст США обнародовал еще миллионы страниц документов по делу Эпштейна

31 января 2026, 07:36
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Министерство юстиции США 30 января обнародовало более 3 млн страниц документов, связанных с делом осужденного миллиардера Джеффри Эпштейна. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает CNN.

У Трампа вскоре может прибавиться проблем: какое решение принял Минюст США

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Минюст США в пятницу обнародовал более 3 миллионов страниц по делу покойного миллиардера Джеффри Эпштейна, осужденного за сексуальные преступления.

Заместитель генпрокурора Тодд Бланш заявил, что ведомство завершило просмотр документов. Он утверждает, что Белый дом "не контролировал" этот процесс и во время этой работы они "не защищали президента Трампа".

Бланш также отметил, что любой из членов Конгресса при желании может ознакомиться с полной версией документов (в публично изложенных материалах некоторые фрагменты скрыты).

Американские журналисты начали исследовать содержание материалов и вскоре начнут публиковать новые факты, которые установят из них.

Миллиардер Джеффри Эпштейн в 2019 году покончил с собой в тюремной камере, ожидая суда по обвинению в секс-торговле несовершеннолетними.

В последние месяцы дело Эпштейна приобрело особый политический подтекст в США, когда начали появляться намеки на возможные близкие отношения покойного и Дональда Трампа, которые тот публично отрицает.

На фоне этого Трамп, изначально выступавший против публикации документов, изменил свою позицию и призвал Республиканскую партию проголосовать за соответствующий проект – и в итоге подписал его. Часть материалов обнародовали в декабре 2025 года.

Читайте также на портале "Комментарии" — Министерство юстиции США отреагировало на скандал, связанный с удалением фотографий из так называемых "файлов Эпштейна", среди которых было изображение президента Дональда Трампа. В ведомстве уверяют, что решение не имело никакого политического подтекста и связано исключительно с соображениями защиты возможных жертв.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://edition.cnn.com/politics/live-news/epstein-files-release-doj-01-30-26
Теги:

Новости

Все новости