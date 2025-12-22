logo

В США объяснили, почему удалили фото Трампа из файлов Эпштейна

Минюст США заявил, что фото Дональда Трампа из файлов Эпштейна удаляли временно из-за опасений по поводу возможных жертв.

22 декабря 2025, 08:30
Министерство юстиции США отреагировало на скандал, связанный с удалением фотографий из так называемых "файлов Эпштейна", среди которых было изображение президента Дональда Трампа. В ведомстве уверяют, что решение не имело никакого политического подтекста и связано исключительно с соображениями защиты возможных жертв.

В США объяснили, почему удалили фото Трампа из файлов Эпштейна

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш заявил в эфире NBC, что фото было снято с публичного доступа из-за опасений женщин, изображенных на нем.

"Это не имеет ничего общего с президентом Трампом", — сказал Бланш, указывая, что на фото могли быть вероятные жертвы по делу Эпштейна.

В США объяснили, почему удалили фото Трампа из файлов Эпштейна - фото 2

Фото с Трампом, которое было удалено с сайта Минюста

В Министерстве юстиции объяснили, что после публикации материалов начали поступать обращения от лиц, называвших себя пострадавшими по делу Джеффри Эпштейна, а также от их адвокатов. Они требовали удаления отдельных материалов, которые могли содержать чувствительную информацию.

"Из-за чрезмерной осторожности материалы временно снимаются с доступа для повторного пересмотра и будут опубликованы снова с соответствующими редактированиями, если они действительно необходимы по закону", — отметили в Минюсте.

Впоследствии ведомство сообщило, что отдельно проверило фотографию с Дональдом Трампом. Проверка не выявила доказательств того, что на фото есть жертвы по делу Эпштейна. В результате фото было возвращено в базу данных без изменений или редактирования.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что с сайта Минюста без объяснений исчезли фото Трампа по делу Эпштейна. Это произошло менее чем через сутки после их публикации.

Также "Комментарии" писали, что в скандальных файлах Эпштейна упоминается бывший президент Украины.



Источник: https://www.reuters.com/world/us/justice-department-restores-trump-photo-public-database-epstein-files-2025-12-21/
