В США объяснили, почему удалили фото Трампа из файлов Эпштейна

Slava Kot
Министерство юстиции США отреагировало на скандал, связанный с удалением фотографий из так называемых "файлов Эпштейна", среди которых было изображение президента Дональда Трампа. В ведомстве уверяют, что решение не имело никакого политического подтекста и связано исключительно с соображениями защиты возможных жертв.
Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш заявил в эфире NBC, что фото было снято с публичного доступа из-за опасений женщин, изображенных на нем.
Фото с Трампом, которое было удалено с сайта Минюста
В Министерстве юстиции объяснили, что после публикации материалов начали поступать обращения от лиц, называвших себя пострадавшими по делу Джеффри Эпштейна, а также от их адвокатов. Они требовали удаления отдельных материалов, которые могли содержать чувствительную информацию.
Впоследствии ведомство сообщило, что отдельно проверило фотографию с Дональдом Трампом. Проверка не выявила доказательств того, что на фото есть жертвы по делу Эпштейна. В результате фото было возвращено в базу данных без изменений или редактирования.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что с сайта Минюста без объяснений исчезли фото Трампа по делу Эпштейна. Это произошло менее чем через сутки после их публикации.
