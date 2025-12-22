В США объяснили, почему удалили фото Трампа из файлов Эпштейна

Министерство юстиции США отреагировало на скандал, связанный с удалением фотографий из так называемых "файлов Эпштейна", среди которых было изображение президента Дональда Трампа. В ведомстве уверяют, что решение не имело никакого политического подтекста и связано исключительно с соображениями защиты возможных жертв.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш заявил в эфире NBC, что фото было снято с публичного доступа из-за опасений женщин, изображенных на нем.

"Это не имеет ничего общего с президентом Трампом", — сказал Бланш, указывая, что на фото могли быть вероятные жертвы по делу Эпштейна.

Фото с Трампом, которое было удалено с сайта Минюста

В Министерстве юстиции объяснили, что после публикации материалов начали поступать обращения от лиц, называвших себя пострадавшими по делу Джеффри Эпштейна, а также от их адвокатов. Они требовали удаления отдельных материалов, которые могли содержать чувствительную информацию.

"Из-за чрезмерной осторожности материалы временно снимаются с доступа для повторного пересмотра и будут опубликованы снова с соответствующими редактированиями, если они действительно необходимы по закону", — отметили в Минюсте.

Впоследствии ведомство сообщило, что отдельно проверило фотографию с Дональдом Трампом. Проверка не выявила доказательств того, что на фото есть жертвы по делу Эпштейна. В результате фото было возвращено в базу данных без изменений или редактирования.

