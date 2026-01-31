У Трампа незабаром може додатися проблем: яке рішення ухвалив Мін'юст США

Міністерство юстиції США 30 січня оприлюднило понад 3 млн. сторінок документів, пов'язаних зі справою засудженого мільярдера Джеффрі Епштейна. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє CNN.

Мін'юст США у п'ятницю оприлюднив понад 3 мільйони сторінок у справі покійного мільярдера Джеффрі Епштейна, засудженого за сексуальні злочини.

Заступник генпрокурора Тодд Бланш заявив, що відомство завершило перегляд документів. Він стверджує, що Білий дім "не контролював" цей процес і під час цієї роботи вони "не захищали президента Трампа".

Бланш також зазначив, що будь-який із членів Конгресу за бажання може ознайомитися з повною версією документів (у публічно викладених матеріалах деякі фрагменти приховані).

Американські журналісти почали досліджувати зміст матеріалів та незабаром почнуть публікувати нові факти, які встановлять із них.

Мільярдер Джеффрі Епштейн у 2019 році наклав на себе руки у тюремній камері, чекаючи суду за звинуваченням у секс-торгівлі неповнолітніми.

В останні місяці справа Епштейна набула особливого політичного підтексту в США, коли почали з'являтися натяки на можливі близькі стосунки покійного та Дональда Трампа, які той публічно заперечує.

На тлі цього Трамп, який спочатку виступав проти публікації документів, змінив свою позицію і закликав Республіканську партію проголосувати за відповідний проект – і підписав його. Частину матеріалів оприлюднили у грудні 2025 року.

