У Трампа введут 20 тысяч долларов залога за визу для 50 стран: есть ли в списке Украина

Администрация президента США Дональда Трампа решила сделать постоянной программу визовых гарантий, которая позволяет американским консульствам требовать от отдельных иностранных граждан внесения денежного залога при оформлении неиммиграционных виз. Максимальная сумма депозита увеличится до 20 тысяч долларов.

Виза в США. Фото: из открытых источников

Как сообщает Reuters, в Государственном департаменте считают, что такая мера поможет сократить число нарушений визового режима и случаев, когда иностранцы остаются в США после окончания срока действия визы. Решение также объясняют необходимостью усилить контроль за миграцией и повысить уровень национальной безопасности.

Новая система станет продолжением пилотного проекта, запущенного в 2025 году. Тогда консульские сотрудники могли требовать внесение фиксированного залога в размере 5, 10 или 15 тысяч долларов. Теперь минимальный порог в 5 тысяч долларов отменяется, а максимальная сумма увеличивается до 20 тысяч.

Право требовать внесение залога получат сотрудники американских консульств при рассмотрении заявлений на получение неиммиграционных виз. Окончательное решение будет приниматься индивидуально в зависимости от оценки потенциальных миграционных рисков.

Программа распространится на граждан 50 государств, среди которых около 30 стран Африки. Также в перечень вошли несколько бывших советских республик – Грузия, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан.

Украины в список не включили, поэтому для украинских заявителей новые требования действовать не будут.

Правозащитные организации уже раскритиковали инициативу, заявив, что столь крупный финансовый залог может стать серьезным препятствием даже для людей, которые планируют законные туристические, деловые или образовательные поездки.

Окончательно новые правила вступят в силу после публикации соответствующего документа в Федеральном реестре США.

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