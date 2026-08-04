Трамп запровадить 20 тисяч доларів застави за візу для 50 країн: чи є в списку Україна

Адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила зробити постійною програму візових гарантій, яка дозволяє американським консульствам вимагати від окремих іноземних громадян внесення грошової застави під час оформлення неімміграційних віз. Максимальна сума депозиту збільшиться до 20 тисяч доларів.

Віза у США. Фото: із відкритих джерел

Як повідомляє Reuters, у Державному департаменті вважають, що такий захід допоможе скоротити кількість порушень візового режиму та випадків, коли іноземці залишаються в США після закінчення терміну дії візи. Рішення також пояснюють необхідністю посилити контроль за міграцією та підвищити рівень національної безпеки.

Нова система стане продовженням пілотного проекту, запущеного 2025 року. Тоді консульські співробітники могли вимагати внесення фіксованої застави у розмірі 5, 10 чи 15 тисяч доларів. Тепер мінімальний поріг у 5 тисяч доларів скасовується, а максимальна сума збільшується до 20 тисяч.

Право вимагати внесення застави отримають співробітники американських консульств під час розгляду заяв на отримання неімміграційних віз. Остаточне рішення прийматиметься індивідуально залежно від оцінки потенційних міграційних ризиків.

Програма пошириться на громадян 50 країн, серед яких близько 30 країн Африки. Також до переліку увійшли кілька колишніх радянських республік – Грузія, Киргизстан, Таджикистан та Туркменістан.

України до списку не включили, тож для українських заявників нові вимоги не діятимуть.

Правозахисні організації вже розкритикували ініціативу, заявивши, що така велика фінансова застава може стати серйозною перешкодою навіть для людей, які планують законні туристичні, ділові чи освітні поїздки.

Остаточно нові правила набудуть чинності після опублікування відповідного документа у Федеральному реєстрі США.

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