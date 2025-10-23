У Трампа выдвинули условие Путина: от него требуют в Белом доме

Президент США Дональд Трамп ожидает от российского диктатора Владимира Путина не только заявлений, но и конкретных действий по прекращению войны против Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга, трансляцию которого осуществлял Белый дом.

По ее словам, Трамп неоднократно отмечал, что будет вводить санкции против России только тогда, когда сочтет это необходимым, и, как отметила Левитт, именно сейчас наступил такой момент.

Она подчеркнула, что президент США давно выражает разочарование действиями Путина и обеих сторон конфликта. Трамп убежден, что для заключения настоящего мирного соглашения обе стороны должны быть заинтересованы в его достижении. По его словам, от России нет достаточных сигналов или реальных шагов в этом направлении.

"Поэтому встреча между этими двумя лидерами – Путиным и Трампом – не исключается. Президент и вся администрация надеются, что однажды это может произойти. Но мы хотим быть уверены, что подобная встреча принесет реальные результаты и эффективно использует время президента", — заявила Левитт.

Она также отметила, что решение Трампа по поводу санкций не связано непосредственно с недавним телефонным разговором между госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД РФ Сергеем Лавровым, хотя Трамп внимательно следил за ее итогами.

Президент хочет видеть действия, а не только разговоры. Он мотивирован успехом своего мирного соглашения на Ближнем Востоке и стремится добиться результата также в Украине. Дональд Трамп уже девять месяцев в должности, и его все больше разочаровывает отсутствие прогресса с обеих сторон", — подытожила представительница.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин предупредил Белый дом после новых санкций США против РФ. Российский диктатор Владимир Путин заявил, что новые санкции США против России — попытка давления на страну. Об этом сообщают российские СМИ.

Путин назвал действия Вашингтона недружественным шагом, который, по его словам, не способствует укреплению российско-американских отношений. Он также напомнил, что в свой первый президентский срок Дональд Трамп ввел против России наибольшее количество санкций.