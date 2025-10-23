У Трампа висунули умову Путіну: що від нього вимагають у Білому домі

Президент США Дональд Трамп очікує від російського диктатора Володимира Путіна не лише заяв, а й конкретних дій для припинення війни проти України. Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу, трансляцію якого здійснював Білий дім.

Керолайн Левітт (фото з відкритих джерел)

За її словами, Трамп неодноразово наголошував, що запроваджуватиме санкції проти Росії лише тоді, коли вважатиме це необхідним, і, як зазначила Левітт, саме зараз настав такий момент.

Вона підкреслила, що президент США давно висловлює розчарування діями Путіна та обох сторін конфлікту. Трамп переконаний, що для укладення справжньої мирної угоди обидві сторони повинні бути зацікавлені у її досягненні. Наразі ж, за його словами, від Росії немає достатніх сигналів чи реальних кроків у цьому напрямку.

"Тому зустріч між цими двома лідерами — Путіним і Трампом — не виключається. Президент і вся адміністрація сподіваються, що одного дня це може статися. Але ми хочемо бути впевнені, що така зустріч принесе реальні результати й ефективно використає час президента", — заявила Левітт.

Вона також зазначила, що рішення Трампа щодо санкцій не пов’язане безпосередньо з нещодавньою телефонною розмовою між держсекретарем США Марко Рубіо та главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, хоча Трамп уважно стежив за її підсумками.

"Президент хоче бачити дії, а не лише розмови. Він мотивований успіхом своєї мирної угоди на Близькому Сході й прагне досягти результату також в Україні. Дональд Трамп уже дев’ять місяців на посаді, і його дедалі більше розчаровує відсутність прогресу з обох сторін", — підсумувала речниця.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Путін попередив Білий дім після нових санкцій США проти РФ. Російський диктатор Володимир Путін заявив, що нові санкції США проти Росії є спробою тиску на країну. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Путін назвав дії Вашингтона недружнім кроком, який, за його словами, не сприяє зміцненню російсько-американських відносин. Він також нагадав, що під час свого першого президентського терміну Дональд Трамп запровадив проти Росії найбільшу кількість санкцій.