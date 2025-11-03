logo

BTC/USD

106359

ETH/USD

3568.55

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.43

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США У Трампа заметили что-то странное на ноге: что это может быть (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

У Трампа заметили что-то странное на ноге: что это может быть (ФОТО)

На фото Дональда Трампа заметили загадочное выпячивание на ноге, вызвавшее слухи о катетере для мочи для президента США.

3 ноября 2025, 23:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

На новых фото президента США Дональда Трампа пользователи соцсетей заметили странное выпячивание на его левой ноге. Наблюдательные американцы предположили, что это может быть мешочек для сбора мочи. Этот элемент используют пациенты с катетером.

У Трампа заметили что-то странное на ноге: что это может быть (ФОТО)

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Фото, сделанные во время публичного появления Трампа, быстро распространились по сети. На них видно, как под штанами 79-летнего президента США в районе левого бедра появляется заметное выпячивание. Подобная деталь уже замечена ранее на фото, в частности, во время его визита на соревнование UFC в июне 2025 года и на строительной площадке возле Белого дома.

У Трампа заметили что-то странное на ноге: что это может быть (ФОТО) - фото 2

Фото Трампа подогревает слухи о проблемах со здоровьем президента США

У Трампа заметили что-то странное на ноге: что это может быть (ФОТО) - фото 2

Странная выпуклость на ноге Трампа

Такие наблюдения дали повод для новой волны слухов о состоянии здоровья Трампа. Приверженцы этой теории считают, что он может пользоваться катетером Фолея — устройством, которое применяют при проблемах с мочеиспусканием.

У Трампа заметили что-то странное на ноге: что это может быть (ФОТО) - фото 2

На ноге Трампа может быть катетер для мочи

У Трампа заметили что-то странное на ноге: что это может быть (ФОТО) - фото 2

Катетер для мочи

Спикер Белого дома Стивен Чунг назвал подобные предположения "теориями заговора" и категорически их опроверг.

"Президент был самым прозрачным лидером в истории, а его последний медицинский отчет четко показывает, что он в отличном состоянии. Эти слухи распространяют люди, годами манипулирующие общественным мнением", — заявил Чунг.

Он также обвинил некоторые СМИ в умышленном раздувании фейковых историй о Трампе, намекая, что это политически мотивированные попытки дискредитации.

Хотя официально о серьезных проблемах со здоровьем 79-летнего президента не сообщалось, американские медиа неоднократно обращали внимание на странные синяки на его руках и смену походки. Однако его команда настаивает, что Дональд Трамп находится в отличной физической форме и продолжает активно работать.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о фото Дональда Трампа с отечными щиколотками снова вызвали дискуссию по его здоровью.

Также "Комментарии" писали, что отчет о здоровье Трампа раскрывает новые факты о болезнях президента США.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости