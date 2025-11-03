У Трампа заметили что-то странное на ноге: что это может быть (ФОТО)

Рубрики
На новых фото президента США Дональда Трампа пользователи соцсетей заметили странное выпячивание на его левой ноге. Наблюдательные американцы предположили, что это может быть мешочек для сбора мочи. Этот элемент используют пациенты с катетером.
Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Фото, сделанные во время публичного появления Трампа, быстро распространились по сети. На них видно, как под штанами 79-летнего президента США в районе левого бедра появляется заметное выпячивание. Подобная деталь уже замечена ранее на фото, в частности, во время его визита на соревнование UFC в июне 2025 года и на строительной площадке возле Белого дома.
Фото Трампа подогревает слухи о проблемах со здоровьем президента США
Странная выпуклость на ноге Трампа
Такие наблюдения дали повод для новой волны слухов о состоянии здоровья Трампа. Приверженцы этой теории считают, что он может пользоваться катетером Фолея — устройством, которое применяют при проблемах с мочеиспусканием.
На ноге Трампа может быть катетер для мочи
Катетер для мочи
Спикер Белого дома Стивен Чунг назвал подобные предположения "теориями заговора" и категорически их опроверг.
Он также обвинил некоторые СМИ в умышленном раздувании фейковых историй о Трампе, намекая, что это политически мотивированные попытки дискредитации.
Хотя официально о серьезных проблемах со здоровьем 79-летнего президента не сообщалось, американские медиа неоднократно обращали внимание на странные синяки на его руках и смену походки. Однако его команда настаивает, что Дональд Трамп находится в отличной физической форме и продолжает активно работать.
