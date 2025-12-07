У Трампа заявили о последних шагах до окончания войны в Украине: два вопроса тормозят мирное соглашение

Мирные переговоры по завершению российско-украинской войны оказались в точке, где остаются всего несколько ключевых препятствий. Об этом заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог. По его словам, в настоящее время существуют две нерешенные проблемы, без которых невозможно подписать окончательное мирное соглашение: статус Запорожской атомной электростанции и будущее оккупированных территорий Донбасса.

Кит Келлог, выступая на Форуме национальной обороны Рональда Рейгана, заявил, что США продолжают работу над комплексным планом урегулирования, но пока не раскрывают деталей, поскольку процесс не завершен. Однако Келлог подчеркнул, что война в Украине близится к своему концу.

"Знаете, я думаю, когда мы говорим об Украине, где мы сейчас находимся по сравнению с тем, что было год или два назад… я думаю, что мы находимся на последних 10 метрах в попытках покончить с этим конфликтом", – сказал Келлог.

По его словам, сейчас существует несколько основных вопросов для окончания войны. Как объясняет спецпредставитель Трампа, если эти проблемы будут согласованы, процесс завершения войны ускорится.

"У нас есть пара проблем, и одна из них – это проблемы с территорией, прежде всего Донецкая область, Запорожье и ЗАЭС, которая сейчас находится в замороженном состоянии, но это огромная атомная электростанция. Если мы решим эти два вопроса, думаю, все остальное будет складываться достаточно хорошо", – заявил Келлог.

