У Трампа заявили про останні кроки до закінчення війни в Україні: два питання гальмують мирну угоду

Мирні переговори щодо завершення російсько-української війни опинилися в точці, де залишаються лише кілька ключових перешкод. Про це заявив спецпредставник президента США Кіт Келлог. За його словами, нині існують дві нерозв'язані проблеми, без яких неможливо підписати остаточну мирну угоду: статус Запорізької атомної електростанції та майбутнє окупованих територій Донеччини.

Кіт Келлог. Фото з відкритих джерел

Кіт Келлог під час виступу на Форумі національної оборони Рональда Рейгана заявив, що США продовжують роботу над комплексним планом врегулювання, але поки що не розкривають деталей, оскільки процес не завершений. Однак Келлог наголосив, що війна в Україні наближається до свого кінця.

"Знаєте, я думаю, коли ми говоримо про Україну, де ми зараз перебуваємо порівняно з тим, що було рік або два тому… я думаю, що ми перебуваємо на останніх 10 метрах у спробах покласти край цьому конфлікту", – сказав Келлог.

За його словами, наразі існує кілька основних питань щодо закінчення війни. Як пояснює спецпредставник Трампа, якщо ці проблеми будуть узгоджені, то процес завершення війни прискориться.

"У нас є пара проблем, і одна з них – це проблеми з територією, насамперед, Донецька область, Запоріжжя і ЗАЕС, яка зараз перебуває в замороженому стані, але це величезна атомна електростанція. Якщо ми вирішимо ці два питання, думаю, все інше буде складатися досить добре", – заявив Келлог.

