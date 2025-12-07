У Трампа заявили про останні кроки до закінчення війни в Україні: два питання гальмують мирну угоду

Рубрики
Мирні переговори щодо завершення російсько-української війни опинилися в точці, де залишаються лише кілька ключових перешкод. Про це заявив спецпредставник президента США Кіт Келлог. За його словами, нині існують дві нерозв'язані проблеми, без яких неможливо підписати остаточну мирну угоду: статус Запорізької атомної електростанції та майбутнє окупованих територій Донеччини.
Кіт Келлог. Фото з відкритих джерел
Кіт Келлог під час виступу на Форумі національної оборони Рональда Рейгана заявив, що США продовжують роботу над комплексним планом врегулювання, але поки що не розкривають деталей, оскільки процес не завершений. Однак Келлог наголосив, що війна в Україні наближається до свого кінця.
За його словами, наразі існує кілька основних питань щодо закінчення війни. Як пояснює спецпредставник Трампа, якщо ці проблеми будуть узгоджені, то процес завершення війни прискориться.
