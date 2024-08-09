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У Зеленского ответили, будет ли Трамп, в случае победы, поддерживать Украину

Андрей Ермак считает, что между США и Украиной уже произошли исторические изменения

сегодня, 08:10
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Кравцев Сергей

Дональд Трамп, если победит на выборах в США, обеспечит дальнейшую поддержку Украины. Как передает портал "Комментарии", такую уверенность в интервью "ЕП" выразил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

У Зеленского ответили, будет ли Трамп, в случае победы, поддерживать Украину

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Глава ОП отметил, что недавний телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского подтвердил "хорошие отношения" и уважение Трампа к Украине и украинскому президенту, и Трамп "с большим вниманием" слушал объяснения о том, что происходит в Украине.

Ермак подтвердил, что Трамп действительно говорил Зеленскому "не слушать" слухи о якобы готовности Трампа идти на уступки Путину против интересов Украины для быстрого прекращения боевых действий.

"Да, он это сказал. Что не надо обращать внимание на "фейк ньюз", которые появляются об этом. Что он четко понимает, что это за война, и что Америка поддерживала и будет поддерживать Украину. И это очень важно", – сказал руководитель ОП.

На уточнение о том, что кандидат Трампа в вице-президенты Джей Ди Вэнс оперирует тезисами, выгодными России, Ермак ответил, что "нужно работать и менять эту позицию".

"И то, что я видел в медиа в последние дни, свидетельствует, что даже риторика Джей Ди Вэнса меняется", – добавил он.

Глава ОП добавил, что в целом не верит в то, что в США может появиться президент, который бы не понимал угрозы России и выступал против поддержки Украины.

"Между США и Украиной уже произошли исторические изменения. Мы стали партнерами, действительно, у нас очень мощные союзнические отношения. И я не верю в то, что какой-либо следующий президент Соединенных Штатов будет настроен иначе", – сказал Ермак.

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