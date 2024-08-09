У Зеленского ответили, будет ли Трамп, в случае победы, поддерживать Украину

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Кравцев Сергей
Дональд Трамп, если победит на выборах в США, обеспечит дальнейшую поддержку Украины. Как передает портал "Комментарии", такую уверенность в интервью "ЕП" выразил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Глава ОП отметил, что недавний телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского подтвердил "хорошие отношения" и уважение Трампа к Украине и украинскому президенту, и Трамп "с большим вниманием" слушал объяснения о том, что происходит в Украине.
Ермак подтвердил, что Трамп действительно говорил Зеленскому "не слушать" слухи о якобы готовности Трампа идти на уступки Путину против интересов Украины для быстрого прекращения боевых действий.
На уточнение о том, что кандидат Трампа в вице-президенты Джей Ди Вэнс оперирует тезисами, выгодными России, Ермак ответил, что "нужно работать и менять эту позицию".
Глава ОП добавил, что в целом не верит в то, что в США может появиться президент, который бы не понимал угрозы России и выступал против поддержки Украины.
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