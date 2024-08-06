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Трамп в очередной раз сделал заявление о войне в Украине: что заявил о Путине и Зеленском

Дональд Трамп заявил, что хорошо знает, как Путина, так и Зеленского

сегодня, 11:57
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Кравцев Сергей

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп планирует связаться с президентом Украины Владимиром Зеленский и российским диктатором Владимиром Путиным в случае победы на выборах, чтобы "добиться переговоров о мире". Как передает портал "Комментарии", такие намерения Дональд Трамп подтвердил во время разговора со стримером Эдином Россом на площадке Kick. 

Трамп в очередной раз сделал заявление о войне в Украине: что заявил о Путине и Зеленском

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Если я одержу победу на выборах, то первым делом свяжусь с Путиным, свяжусь с Зеленским – я очень хорошо знаю их обоих — и добьюсь того, что они начнут переговоры о мире", — заявил он во время стрима. 

Отметим, Дональд Трамп во время разговора с Владимиром Зеленским призвал не верить "феечным сообщениям" о его поддержке кремлевского диктатора Владимира Путина. Кроме того, он якобы пообещал добиваться справедливого мира, сообщает американское издание Politico.                                       

Как отмечает издание, после объявления о выборе Джей Ди Венса кандидатом в вице-президенты первым иностранным лидером, которому позвонил Трамп, стал президент Украины Владимир Зеленский.

"Люди, знакомые с подробностями их разговора, утверждают, что все прошло даже лучше, чем можно предположить по официальным теплым отзывам об их разговоре. По их словам, Трамп называл сообщения о том, что он будет помогать Путину, "феечными новостями", и пообещал Зеленскому добиваться справедливого мира", — сообщило издание.

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