Трамп в очередной раз сделал заявление о войне в Украине: что заявил о Путине и Зеленском

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Кравцев Сергей
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп планирует связаться с президентом Украины Владимиром Зеленский и российским диктатором Владимиром Путиным в случае победы на выборах, чтобы "добиться переговоров о мире". Как передает портал "Комментарии", такие намерения Дональд Трамп подтвердил во время разговора со стримером Эдином Россом на площадке Kick.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Отметим, Дональд Трамп во время разговора с Владимиром Зеленским призвал не верить "феечным сообщениям" о его поддержке кремлевского диктатора Владимира Путина. Кроме того, он якобы пообещал добиваться справедливого мира, сообщает американское издание Politico.
Как отмечает издание, после объявления о выборе Джей Ди Венса кандидатом в вице-президенты первым иностранным лидером, которому позвонил Трамп, стал президент Украины Владимир Зеленский.
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