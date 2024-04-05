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У Зеленского предупредили о приближении критического момента: о чем идет речь

Андрей Ермак ожидает решения Конгресса США в апреле, без чего Украине будет сложно дальше давать отпор российским оккупантам

сегодня, 11:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Офисе президента считают, что Украина приближается к критическому моменту. Поэтому ожидают, что Конгресс США все-таки примет долгожданное решение о финансировании помощи Украине в апреле. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Politico" заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

У Зеленского предупредили о приближении критического момента: о чем идет речь

Ермак и Салливан. Фото из открытых источников

СМИ отмечает, Андрей Ермак после очередного разговора с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном остался уверенным, что помощь в конечном итоге будет одобрена.

При этом глава ОП не уточнил, когда именно это произойдет, но выразил уверенность, что Конгресс примет решение в ближайшее время.

"Тем временем это стоит нам жизней, и я очень надеюсь, что в этом месяце будет принято, потому что Украина близится к критическому моменту", — заявил Андрей Ермак.

Читайте также на портале "Комментарии" — чем ближе вторая неделя апреля, когда Конгресс США выйдет с каникул, тем больше тумана касательно того, что же будет с помощью Украине. По информации Politico, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон придумал новую сомнительную схему предоставления такой поддержки. А в Белом доме уже дали понять, что президент Джо Байден не подпишет законопроект, включающий "нововведения" от Джонсона, среди которых – предоставление Украине части помощи в виде кредита. Мол, спикер должен поставить на голосование вариант, уже проголосованный Сенатом, включающий безвозмездную помощь Украине, Израилю, Индо-Тихоокеанский регион. Эксперты поделились с порталом "Комментарии" своими прогнозами касательно того, чего нам ожидать от американского парламента в обозримом будущем.

Также издание "Комментарии" сообщало – усилится ли поддержка партнеров: что важно для Украины на данном этапе войны.




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Источник: https://www.politico.eu/article/volodymyr-zelenskyy-ukraine-tells-donald-trump-to-emulate-reagan-as-putin-readies-major-spring-offensive/
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