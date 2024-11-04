У Зеленского сделали признание: кто из кандидатов в президенты США может подарить Путину победу

Накануне выборов президента США много рассуждений о том, как себя поведут Камала Гаррис и Дональд Трамп по отношению к Украине, сохранят, усилят или отменят они поддержку Украины в войне с РФ. При этом глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что новый президент США, независимо от того, как будет его фамилия, не сможет "подарить" российскому диктатору Владимиру Путину победу над Украиной в войне. Как передает портал "Комментарии", свое мнение глава президентской канцелярии высказал в интервью с телеведущей "1+1" Натальей Мосейчук.

Дональд Трамп и Камала Гаррис

Глава ОП вспомнил недавний визит Владимира Зеленского в США. Андрей Ермак уверяет, что этот визит выжался очень успешным, потому что президенту удалось представить план победы Украины двум кандидатам в президенты. Андрей Ермак добавил, что не может раскрывать подробности встреч, особенно накануне выборов в Штатах, но может сказать, что волноваться украинцам не стоит, ведь у Владимира Зеленского очень хорошие отношения, как с Камалой Гаррис, так и с Дональдом Трампом.

"Я точно могу вам сказать, — это не просто формальные, это очень хорошие личные отношения. И, поверьте, мы вернулись в Украину с ощущением того, что я не верю, что ни один из президентов Соединенных Штатов будет готов подарить Путину победу..." – высказался глава Офиса президента.

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Также издание "Комментарии" сообщало – у Зеленского поставили точку в вопросе, ведет ли Киев переговоры с Москвой по энергетике.

Ранее "Комментарии" писали – в Европе уже знают первое решение Дональда Трампа по Украине, которое он примет в случае победы.



