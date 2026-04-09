Убийца украинки Ирины Заруцкой может избежать наказания в США: какая причина

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
В США подозреваемый в убийстве украинской беженки Ирины Заруцкой могут не привлечь к уголовной ответственности. Государственная психиатрическая больница признала 34-летнего Декарлоса Брауна-младшего психически непригодным для участия в судебном процессе.
Американское издание Daily Wire со ссылкой на судебные документы обнаружило, что Декарлос Браун не способен полноценно участвовать в судебном разбирательстве.
Законодательство штата Северная Каролина предусматривает, что подсудимый, признаваемый психически непригодным к суду, не может быть привлечен к уголовной ответственности или наказан государством, пока его состояние не будет разрешать участвовать в процессе. Таким образом, Декарлос Браун может избежать наказания за убийство украинской беженки.
22 августа 2025 года была убита Ирина Заруцкая на станции легкорельсового транспорта в районе Саут-Энд в городе Шарлотт. По данным полиции и камер наблюдения, Браун сел позади Ирины Заруцкой, а через несколько минут достал нож и нанес ей несколько ударов в шею. Украинка потеряла сознание и умерла на месте. Подозреваемый был задержан уже на следующей остановке.
Резонансное убийство вызвало обширную общественную реакцию в США. Через два месяца после трагедии губернатор Северной Каролины Джош Стайн подписал "Закон Ирины", усиливший правила освобождения под залог для лиц, подозреваемых в насильственных преступлениях. Осенью 2025 года президент США Дональд Трамп призвал применить к Декарлосу Брауну смертную казнь.
