У США ухвалили "Закон Ірини" після вбивства української біженки: що зміниться

У штаті Північна Кароліна ухвалили новий закон, названий на честь української біженки Ірини Заруцької, яку було жорстоко вбито у місті Шарлотт у серпні 2025 року. Документ, що отримав назву "Закон Ірини" (Irina’s Law), підписав губернатор штату Джош Стайн.

Ірина Заруцька

"Закон Ірини" посилює контроль за звільненням підозрюваних під заставу. Він передбачає обов’язкову перевірку осіб із кримінальним минулим перед можливим звільненням, заборону безготівкової застави для рецидивістів і тих, хто обвинувачується у насильницьких злочинах, а також обов’язкове психічне обстеження перед ухваленням рішення про звільнення під заставу.

Як зазначив губернатор Стайн, закон спрямований на те, щоб запобігти виходу на волю небезпечних злочинців і "захистити людей від тих, хто становить реальну загрозу насильства".

Попри підтримку ключових пунктів, губернатор розкритикував деякі зміни, додані під час голосування. Зокрема поправку, що дозволяє відновити смертну кару через розстріл.

"Це варварство. Не буде жодних смертних кар за мого часу на посаді губернатора", — наголосив Джош Стайн у відеозверненні.

Стайн також заявив, що документ "не має достатніх амбіцій і бачення" та закликав законодавців розробити ширшу реформу у сфері громадської безпеки.

Нагадаємо, 23-річну українку Ірину Заруцьку, яка втекла до США від війни в Україні, знайшли мертвою 22 серпня на трамвайній станції South End у місті Шарлотт. На тілі дівчини виявили ножові поранення.

Поліція затримала підозрюваного Декарлоса Брауна, який мав численні проблеми із законом. Раніше він неодноразово притягувався до відповідальності, зокрема за неправомірні виклики до поліції, але його звільнили без застави. Саме цей факт став каталізатором для ухвалення "Закону Ірини" в США.

