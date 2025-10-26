В Соединенных Штатах новооткрытый вид бабочек получил имя в честь украинской беженки Ирины Заруцкой, трагически погибшей в результате нападения в городском трамвае в августе 2025 года. Это решение ученых стало своеобразным символом памяти о 23-летней девушке.

Ученый в США назвал новый вид бабочек назвали в честь украинки Ирины Заруцкой

Новый вид из рода Celastrina получил название Celastrina Iryna. Его открыл американский биолог президент и директор Международного общества чешуекрылых Гарри Павулаан. В комментарии для ABC News он отметил, что это "вневременная честь", которая сохранит память об Ирине Заруцкой на поколение.

"Это переживет большинство памятников, потому что это живой организм. Ее имя будет увековечено в виде бабочки", — сказал Павулаан.

Бабочка, получившая название "Лазурь Ирины" (Iryna's Azure), обитает преимущественно в Южной Каролине. Она имеет нежно-голубые крылья, иногда с легким фиолетовым оттенком, и летает в основном в апреле.

Впервые это насекомое заметили еще в 1985 году, однако официально вид не был классифицирован. Лишь после многолетних исследований Гарри Павулаан доказал, что это отдельная гибридная разновидность, в частности "первый известный гибридный интрогресс" среди голубых бабочек.

Ученый в США назвал новый вид бабочек в честь украинки Ирины Заруцкой

Ученый признался, что уже имел готовое название для нового вида, однако после того, как увидел историю украинки, погибшей в США, решил посвятить открытие именно ей.

"Мне 70 лет, и я до сих пор плачу, когда вспоминаю эту историю", – рассказал ученый журналистам.

Выехавшая из Украины после начала полномасштабной войны Ирина Заруцкая работала в пиццерии в американском городе Шарлотт. 22 августа 2025 года она ехала домой после смены, когда мужчина напал на нее в электричке и нанес смертельные ножевые ранения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США был принят "Закон Ирины" после убийства украинской беженки.

Также "Комментарии" писали, что стала известна причина убийства украинки Ирины Заруцкой в США.