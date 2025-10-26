Ученый в США назвал новый вид бабочек в честь украинки

Рубрики
В Соединенных Штатах новооткрытый вид бабочек получил имя в честь украинской беженки Ирины Заруцкой, трагически погибшей в результате нападения в городском трамвае в августе 2025 года. Это решение ученых стало своеобразным символом памяти о 23-летней девушке.
Новый вид из рода Celastrina получил название Celastrina Iryna. Его открыл американский биолог президент и директор Международного общества чешуекрылых Гарри Павулаан. В комментарии для ABC News он отметил, что это "вневременная честь", которая сохранит память об Ирине Заруцкой на поколение.
Бабочка, получившая название "Лазурь Ирины" (Iryna's Azure), обитает преимущественно в Южной Каролине. Она имеет нежно-голубые крылья, иногда с легким фиолетовым оттенком, и летает в основном в апреле.
Впервые это насекомое заметили еще в 1985 году, однако официально вид не был классифицирован. Лишь после многолетних исследований Гарри Павулаан доказал, что это отдельная гибридная разновидность, в частности "первый известный гибридный интрогресс" среди голубых бабочек.
Ученый признался, что уже имел готовое название для нового вида, однако после того, как увидел историю украинки, погибшей в США, решил посвятить открытие именно ей.
Выехавшая из Украины после начала полномасштабной войны Ирина Заруцкая работала в пиццерии в американском городе Шарлотт. 22 августа 2025 года она ехала домой после смены, когда мужчина напал на нее в электричке и нанес смертельные ножевые ранения.
