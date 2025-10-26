Вчений в США назвав новий вид метеликів на честь українки

У Сполучених Штатах нововідкритий вид метеликів отримав ім’я на честь української біженки Ірини Заруцької, яка трагічно загинула внаслідок нападу у міському трамваї в серпні 2025 року. Це рішення вчених стало своєрідним символом пам’яті про 23-річну дівчину.

Новий вид із роду Celastrina отримав назву Celastrina Iryna. Його відкрив американський біолог президент і директор Міжнародного товариства лускокрилих Гаррі Павулаан. У коментарі для ABC News він зазначив, що це "позачасова честь" яка збереже пам'ять про Ірину Заруцьку на покоління.

"Це переживе більшість пам’ятників, бо це живий організм. Її ім’я буде увічнене у вигляді метелика", — сказав Павулаан.

Метелик, який отримав назву "Лазур Ірини" (Iryna's Azure), мешкає переважно у Південній Кароліні. Він має ніжно-блакитні крила, іноді з легким фіолетовим відтінком, і літає здебільшого у квітні.

Вперше цю комаху помітили ще у 1985 році, однак офіційно вид не було класифіковано. Лише після багаторічних досліджень Гаррі Павулаан довів, що це окремий гібридний різновид, зокрема "перший відомий гібридний інтрогрес" серед блакитних метеликів.

Науковець зізнався, що вже мав готову назву для нового виду, однак після того, як побачив історію українки, яка загинула у США, то вирішив присвятити відкриття саме їй.

"Мені 70 років, і я досі плачу, коли згадую цю історію", — розповів вчений журналістам.

Ірина Заруцька, яка виїхала з України після початку повномасштабної війни, працювала у піцерії в американському місті Шарлотт. 22 серпня 2025 року вона їхала додому після зміни, коли чоловік напав на неї в електричці та завдав смертельних ножових поранень.

