Удалось ли Гаррис существенно оторваться от Трампа: соцопрос

Вице-президент США Камала Гаррис не получила существенного прироста рейтинга после Национального съезда Демократической партии и всего на несколько пунктов опережает своего оппонента Дональда Трампа. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The Hill".

Трамп и Гаррис. Фото: из открытых источников

Отмечается, что согласно результатам нового опроса ABC News/Ipsos, Гаррис опережает Трампа на четыре процента – 50% против 46% среди всех взрослых и зарегистрированных избирателей. В то же время, касательно вероятных избирателей, то Гаррис опережает Трампа с разницей 52% против 46%.

В то же время, отметили социологи, Гаррис увеличила гендерный разрыв. Вице-президент опередила Трампа на 13 пунктов среди женщин — 54% до 41%, тогда как Трамп опередил на пять пунктов среди мужчин — 51% до 46%. До съезда Гаррис опережала Трампа на 6 пунктов среди женщин.

Вице-президент также имела лучшие показатели электората в оценке избирательной кампании. Согласно опросу, 56% американцев заявили, что она отлично или хорошо провела свою кампанию. Около 41% сказали то же самое о Трампе, в то время как большинство имели более негативное мнение о кампании.

В то же время, Трамп опередил Гаррис на 8 пунктов по уровню доверия в ключевых вопросах, включая экономику и инфляцию. Также он опередил Гаррис на 9 пунктов в теме урегулирования ситуации на границе США с Мексикой.

По данным опроса, люди считают вице-президента более надежным по сравнении с Трампом, когда речь идет о защите американской демократии и назначении в Верховный суд.

"Этот опрос следует за рядом других опросов. Они демонстрируют, что Гаррис держится с минимальным преимуществом над Трампом, который в основном отвергает рост поддержки вице-президента", — пишет The Hill.

Опрос ABC News/Ipsos проводился 23-27 августа и включал 2496 завершенных интервью. Погрешность выборки составляет плюс-минус 2,1 процентных пункта при 95-процентном уровне доверия.

Социологи отметили, что эти результаты похожи и статистически не отличаются от предыдущего опроса, проведенного в августе. Согласно проведенному накануне съезда опросу ABC News/Washington Post/Ipsos, Гаррис имела 49% поддержки среди зарегистрированных избирателей, тогда как Трамп — 45%.

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