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Удалось ли США избежать шатдауна: к чему пришли лидеры Конгресса

Конгресc США поддержал соглашение по временному финансированию

сегодня, 11:34
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Кравцев Сергей

Лидеры Конгресса объявили о достижении соглашения по временному законопроекту о расходах. Оно позволит финансировать федеральные агентства на ближайшие три месяца. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Associated Press.

Удалось ли США избежать шатдауна: к чему пришли лидеры Конгресса

Конгресс США. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что решение предотвратит частичное закрытие правительства с 1 октября, когда начинается новый бюджетный год, и отсрочит окончательные бюджетные решения до завершения ноябрьских выборов.

Законопроект также включает дополнительные 231 млн долларов для укрепления Секретной службы США после двух инцидентов, связанных с кандидатурой Дональда Трампа. Дополнительные средства будут выделены и для поддержки проведения президентских выборов.

Отмечается, что достичь компромисса было нелегко. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон сначала предлагал увязать временное финансирование с требованием подтверждения гражданства при регистрации для голосования, но позже отказался от этой идеи ради достижения соглашения.

Теперь финансирование точно будет поступать до середины декабря, что позволяет Конгрессу завершить разработку полного бюджета на следующий год уже после выборов 5 ноября. Временное финансирование продлевает работу правительственных учреждений, однако окончательное решение по бюджетным вопросам будет зависеть от итогов выборов и последующих политических расчетов.

Лидеры обеих партий выразили удовлетворение достигнутым соглашением, подчеркивая важность предотвращения закрытия правительства в преддверии выборов.

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