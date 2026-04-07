Удар или пауза: к какому решению склоняется Трамп, когда до атаки на Иран остаются последние часы

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отложить удары по гражданской и энергетической инфраструктуре Ирана, чтобы дать шанс дипломатии. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники администрации.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По словам чиновника, Трамп оказался перед сложным выбором: реализовать собственные угрозы по уничтожению инфраструктуры Ирана или снова отсрочить решение в ожидании прогресса на переговорах.

"Если президент увидит, что соглашение назревает, он, вероятно, подождет. Но решение остается исключительно за ним", – отметил собеседник.

В то же время в Пентагоне скептически оценивают перспективы очередной отсрочки. Представители оборонного ведомства сомневаются, что переговоры с Тегераном быстро принесут результат.

Как пишет издание, Трамп занимает более жесткую позицию по отношению к Ирану, чем часть его окружения. Вице-президент Джей Ди Венс, спецпосланник Стив Виткофф и советник Джаред Кушнер выступают за попытку заключить соглашение.

В Белом доме ответ Ирана на предложение перемирия не расценили как отказ – он был воспринят как часть переговорной тактики. Тем не менее, по данным источников, план масштабной американо-израильской кампании ударов по энергетическим объектам Ирана уже подготовлен и может быть реализован в любой момент.

"Трамп согласился бы на соглашение, если бы его достигли, но неизвестно, готов ли к этому Иран. В ближайшие часы будут чрезвычайно напряженными", — отметил источник, близкий к президенту.

Таким образом, ситуация будет балансировать между дипломатией и эскалацией, а окончательное решение Вашингтона может определить дальнейшее развитие конфликта.

Читайте на портале "Комментарии" — Лондон категорически против того, чтобы США использовали британские военные базы для потенциальных ударов по Ирану. Причиной называют юридические риски и нежелание вовлекаться в конфликт. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает THE I PAPER.



