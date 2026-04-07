Удар чи пауза: до якого рішення схиляється Трамп, коли до атаки на Іран лишаються останні години

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість відкласти удари по цивільній та енергетичній інфраструктурі Ірану, щоб дати шанс дипломатії. Про це повідомляє Axios із посиланням на джерела в адміністрації.

За словами високопосадовця, Трамп опинився перед складним вибором: реалізувати власні погрози щодо знищення інфраструктури Ірану або знову відтермінувати рішення в очікуванні прогресу на переговорах.

"Якщо президент побачить, що угода назріває, він, ймовірно, зачекає. Але рішення залишається виключно за ним", — зазначив співрозмовник.

Водночас у Пентагоні скептично оцінюють перспективи чергового відтермінування. Представники оборонного відомства сумніваються, що переговори з Тегераном швидко принесуть результат.

Як пише видання, Трамп займає жорсткішу позицію щодо Ірану, ніж частина його оточення. Натомість віцепрезидент Джей Ді Венс, спецпосланець Стів Віткофф та радник Джаред Кушнер виступають за спробу укласти угоду.

У Білому домі відповідь Ірану на пропозицію перемир’я не розцінили як відмову – її сприйняли як частину переговорної тактики. Попри це, за даними джерел, план масштабної американо-ізраїльської кампанії ударів по енергетичних об’єктах Ірану вже підготовлений і може бути реалізований у будь-який момент.

"Трамп погодився б на угоду, якби її досягли, але невідомо, чи готовий до цього Іран. Найближчі години будуть надзвичайно напруженими", — зазначило джерело, близьке до президента.

Таким чином, ситуація балансуватиме між дипломатією та ескалацією, а остаточне рішення Вашингтона може визначити подальший розвиток конфлікту.

