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Удар по РФ переглянули: у Сенаті США змінили один із найжорсткіших санкційних законопроектів

Тарифи вирішили пом'якшити, але тиск на Кремль зберігається – документ дає Трампу право поставити санкції на паузу

15 липня 2026, 11:05
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Кравцев Сергей

Американські сенатори представили оновлену редакцію законопроекту про нові санкції проти Росії, до якої внесли низку суттєвих змін. Як повідомляє Reuters, найбільш помітним стало пом'якшення початкових пропозицій щодо запровадження так званих вторинних тарифів для країн, які продовжують закуповувати російські енергоресурси.

Удар по РФ переглянули: у Сенаті США змінили один із найжорсткіших санкційних законопроектів

Сенат США Фото: з відкритих джерел

Якщо раніше документ передбачав мита у розмірі 500% для всіх імпортерів російської нафти та газу, то тепер максимальна ставка обмежена 100% і поширюватиметься лише п'ять найбільших покупців російських енергоносіїв.

Крім того, законопроект передбачає винятки для держав, які імпортують менше ніж 15% російського природного газу і водночас роблять серйозні кроки для відмови від таких постачань. За інформацією помічників сенаторів, під ці критерії можуть потрапити Франція, Японія, Бельгія та Угорщина.

При цьому автори ініціативи зберегли жорсткі заходи проти російської економіки. Документ передбачає санкції проти танкерів так званого тіньового флоту, російських фінансових установ, включаючи Центробанк РФ, а також найбільших енергетичних проектів – "Ямал СПГ" та "Арктик СПГ".

Окрема норма дозволяє президенту США Дональду Трампу тимчасово припиняти дію санкцій, якщо він вважатиме це таким, що відповідає національним інтересам Сполучених Штатів.

За словами помічників сенаторів, оновлений документ уже отримав підтримку 26 співавторів, що значно підвищує його шанси на розгляд та подальше ухвалення Конгресом США.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп заявив, що не виключає підписання законопроекту про нові санкції проти Росії, ініціатором якого був покійний сенатор Ліндсі Грем. При цьому глава Білого дому припустив, що документ може бути доповнений новими положеннями.




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Джерело: https://www.reuters.com/
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