Удар по Трампу: какое решение впервые поддержал Сенат США

Сенат США проголосовал 50 на 47 за продвижение меры, которая потребует одобрения Конгресса для любых будущих военных действий против Ирана. Четверо республиканцев поддержали демократов, среди них Билл Кэссиди, который впервые проголосовал против партийной линии. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "CNN".

Мера продвинулась вперед несмотря на то, что ранее Сенат семь раз отказывался голосовать за аналогичные инициативы. "За" проголосовали республиканцы Рэнд Пол, Сьюзен Коллинз, Лиза Мурковски и Билл Кэссиди. Демократ Джон Феттерман, зато присоединился к республиканцам и проголосовал "против".

Окончательное принятие меры маловероятно — во время голосования несколько республиканских сенаторов отсутствовали из-за предвыборных кампаний в своих штатах.

Лидер республиканского большинства Джон Тун заявил, что большинство его членов не настаивают на голосовании по военным полномочиям.

Лидер меньшинства Чак Шумер в апреле объявил, что демократы еженедельно будут выносить на голосование вопрос военных полномочий — до тех пор, пока Сенат заседает.

Сенат – верхняя палата Конгресса США, состоящая из 100 сенаторов — по двое от каждого из 50 штатов. Именно Сенат имеет полномочия одобрять или ограничивать военные действия президента.

