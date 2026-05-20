Удар по Трампу: яке рішення вперше підтримав Сенат США

Сенат США проголосував 50 на 47 за просування заходу, який вимагатиме схвалення Конгресу для будь-яких майбутніх військових дій проти Ірану. Чотири республіканці підтримали демократів, серед них Білл Кессіді, який вперше проголосував проти партійної лінії. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "CNN".

Захід просунувся вперед, незважаючи на те, що раніше Сенат сім разів відмовлявся голосувати за аналогічні ініціативи. "За" проголосували республіканці Ренд Пол, Сьюзен Коллінз, Ліза Мурковскі та Білл Кессіді. Демократ Джон Феттерман, натомість приєднався до республіканців і проголосував "проти".

Остаточне вжиття заходу малоймовірне – під час голосування кілька республіканських сенаторів були відсутні через передвиборні кампанії у своїх штатах.

Лідер республіканської більшості Джон Тун заявив, що більшість його членів не наполягають на голосуванні щодо військових повноважень.

Лідер меншості Чак Шумер у квітні оголосив, що демократи щотижня виноситимуть на голосування питання військових повноважень – доти, доки Сенат засідає.

Сенат — верхня палата Конгресу США, що складається зі 100 сенаторів — по двоє від кожного з 50 штатів. Саме Сенат має повноваження схвалювати чи обмежувати воєнні дії президента.

