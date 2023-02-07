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Удар США по России. Пошлина может вырасти на 200%

В администрации Байдена обсуждают решение увеличить налог на импорт российского алюминия, чтобы снизить его присутствие на американском рынке. Ведь Россия является вторым производителем в мире по количеству экспортируемого алюминия.

сегодня, 11:16
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Автор:

Slava Kot

США планируют повысить пошлину на российский алюминий на 200%. Такой шаг призван прекратить импорт металла из России на американский рынок и увеличить давление на Москву, уже почти год ведущую войну в Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bloomberg.

Удар США по России. Пошлина может вырасти на 200%

США планирует запретить импорт российского алюминия Фото из открытых источников

Bloomberg сообщает, что президент США Джо Байден и его администрация уже несколько месяцев рассматривают возможность принятия такого решения. Кроме санкций, причиной повышения тарифа на российский металл является то, что Россия продает его по сниженной, не рыночной цене на американском рынке, что наносит ущерб компаниям из США.


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Поднятие пошлины на 200% фактически прекратили бы импорт металла из России, ведь он станет не конкурентным с американским. В целом, РФ является второй страной производством алюминия. Доля российского металла на рынке США составляет 10% от объема импорта этого металла в Соединенные Штаты.

Однако, как отмечает Bloomberg, президент США Джо Байден еще не дал официального решения о реализации этого шага. Также издание сообщает, что в Европейский Союз не представляет никаких признаков для принятия подобного решения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава ООН Антониу Гутерриш опасается, что война в Украине может начать больший конфликт. По его мнению, перспективы, что миру в Украине со временем все более маловероятны.

Также "Комментарии" писали, что Россия пытается "подкупить" африканские страны, чтобы получить голоса у ООН. Путин предлагает странам Африки дешевое зерно, удобрения и инвестировать деньги в их экономику и культуру.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-02-06/us-plans-200-tariff-on-russian-aluminum-as-soon-as-this-week
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