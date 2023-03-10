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Удары по Украине не должны стать нормой: у Байдена рассказали, что будут делать, чтобы помешать России

В Госдепе заявили, что США и союзники приложат все усилия, чтобы ракетные удары РФ не стали нормой

сегодня, 08:05
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Автор:

Кравцев Сергей

Вашингтон вместе с союзниками не намерен без каких-либо действий просто наблюдать за ракетными ударами РФ по Украине. Поэтому США приложат все усилия, чтобы они не стали нормой. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на его видеобрифинг.

Удары по Украине не должны стать нормой: у Байдена рассказали, что будут делать, чтобы помешать России

Нед Прайс. Фото: из открытых источников

"Россия пытается сделать эти типы ударов новой нормой. Поэтому наша обязанность состоит в том, чтобы работать с союзниками и партнерами по всему миру, чтобы четко подчеркнуть, что это не может быть нормой", — подчеркнул представитель Госдепа.


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По его словам, прошло всего несколько недель с тех пор, как последний раз наносились масштабные удары по мирным городам Украины, по складам с сельскохозяйственной продукцией, по объектам энергетической и другой критической инфраструктуры. И это свидетельствует об уровне жестокости россиян.                                                                                   

Напомним, в ночь на 9 марта россияне нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. По разным городам была выпущена 81 ракета, причем впервые это было такое разнообразие, включая шесть ракет "Кинжал". О чем говорит это ракетное безумие? Случайно ли это произошло вскоре после отъезда из Киева генсека ООН? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — какие шансы, что Китай начнет поставки оружия РФ – почему затягивание войны невыгодно Пекину.

Также издание "Комментарии" сообщало — что дал Кремлю очередной ракетный обстрел Украины – есть ли еще способы остановить это безумие.




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Источник: https://www.youtube.com/live/Kw4VC1YcxZ8?feature=share
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