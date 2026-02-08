Угон в Аризоне: исчезла мать известной американской журналистки

В США расследуют вероятное похищение матери известной телеведущей Саванна Гатри . Исчезла Нэнси Гатри , которой 84 года.

Исчезла мать известной американской журналистки

По данным правоохранителей, женщина скрылась из своего дома в городе Тусон в ночь на воскресенье, 1 февраля. Полиция считает, что речь идет именно о похищении. К расследованию привлечены правоохранительные органы штата и ФБР .

Пока подозреваемых по делу нет. В то же время, следствие подтверждает, что семья журналистки получила сообщение, которое может быть связано с похищением. Сама Саванна Гатри опубликовала видео в соцсетях, где не раскрывает деталей, но заявляет, что семья готова выполнить требования, чтобы вернуть Нэнси живой.

Кроме того, по меньшей мере три американских новостных агентства получили уведомление с требованием выкупа. Эти факты также проверяются следствием.

ФБР объявило вознаграждение в размере 50 тысяч долларов за любую информацию, которая поможет установить местонахождение Нэнси Гатри или задержать лиц, причастных к ее исчезновению.

