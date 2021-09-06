Угостил коллегу чизбургером: как мужчина выиграл джекпот на миллион долларов

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Хмільовська Інна
Мужчину из Северной Каролины желание купить чизбургер для коллеги привело к тому, что он выиграл лотерейный джекпот в размере одного миллиона долларов. Кевин Пул из Франклинвилля сказал чиновникам образовательной лотереи Северной Каролины, что его путь к выигрышу в миллион долларов начался с того, что его коллега сделал добрый жест. Об этом пишет издание Upi.
Лотерея, фото с открытых источников
Пул отвел другого мужчину в бакалею и гриль Дона Ли в Уиллоу-Спринг. В ожидании еды Пул купил скретч-билет Colossal Cash и выиграл миллион долларов.
Днем Пул отправился в Роли, чтобы забрать свой приз в миллион долларов.
Ранее портал "Комментарии" информировал, что у победительницы похитили лотерейный билет 500 тысяч евро. Пенсионерка купила два билета в табачном киоске. Один оказался пустым, когда женщина сняла защитный слой, а второй — призовым, но его украл владелец магазина. Женщина попросила его верифицировать ее выигрыш. Предприниматель взял билет, и сбежал из киоска на своем мотороллере в неизвестном направлении. Растерянная пенсионерка вызвала на место полицию.
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