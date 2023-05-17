Угроза дефолта в США: о чем говорит происходящее – к чему теперь готовиться

Президент США Джо Байден отменил поездку в несколько стран, которая была запланирована после саммита G7. Причиной стала вероятность дефолта Штатов, если Конгресс не повысит лимит госдолга. Что происходит и почему? Как, скорее всего, будут развиваться события дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Угроза дефолта в США. Фото: из отккрытых источников

В США будут искать консенсус – либо увеличивать госдолг, либо принимать какие-то иные решения

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников поделился таким мнением:

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"Ситуация с возможным дефолтом в США из-за долговых обязательств возникает периодически. Это было и при Трампе, и при других президентах. Думаю, до дефолта дело не дойдет. Скорее всего – договорятся. И Байден уже заявил, что планирует достичь договоренности с республиканцами о повышении потолка госдолга".

По словам эксперта, когда ситуация на грани, это всегда возможность выбить что-то важное для партии, которая на данный момент не при власти (как сейчас республиканская).

"Ну, а само подобное противостояние доказывает важность системы сдержек и противовесов, коей в случае с США является двухпартийная система. Будут искать консенсус – либо увеличивать госдолг, либо принимать какие-то иные решения. В определенной степени – это важный контроль за деятельностью президента и его администрации, – считает Алексей Плотников. – Но ситуация, подчеркиваю, скорее всего, будет урегулирована".

Ни о каком дефолте США речи быть не может

Экономический и политический эксперт Тарас Загородний призывает не переживать по поводу возможно дефолта США.

"Потому что, он априори просто невозможен, – поясняет эксперт. – Ведь США являются эмитентом (тот, кто выпускает свои ценные бумаги, денежные знаки и другие финансовые активы) главной мировой резервной валюты – американского доллара. Так что ни о каком дефолте этой страны речи быть не может. Штаты могут, условно говоря, допечатать денег. Да и в принципе возможности США контролировать мировую финансовую систему позволяют им решить этот вопрос".

Так что, отмечает Тарас Загородний, говорить о дефолте, равно как о сокращении роли доллара в мировой финансовой системе, не стоит.

"Что касается самой создавшейся ситуации – она не нова. В США периодически происходит нечто подобное, – уверяет эксперт. – Связано это с тем, что в текущих финансовых документах не учтены все затраты, которые несут Штаты. Соответственно, для того, чтобы пройти этот период, нужно проголосовать в Конгрессе решение об увеличении порога госдолга. То есть, дать возможность государству получить больше денег с рынка".

Всё это больше вопрос политических баталий, считает Тарас Загородний. А они сейчас накаляются, учитывая, что президентские выборы уже в следующем году.

"Понятно, что и республиканцы, и демократы будут стараться получить больше дивидендов от той или иной ситуации. Как сейчас делают республиканцы с вопросами вокруг госдолга, подставляя правящих демократов. Думаю, необходимый законопроект будет принят. Чисто теоретически, если исходить из буквы закона, могут прекратить финансирование каких-то госрасходов. Задержать зарплат госслужащим и т.д. Такое происходило, но очень редко. Скорее всего, мы видим очередные политические спекуляции, которые ничем не закончатся", – констатирует эксперт.

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