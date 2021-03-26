Угроза из Китая и "саммит демократий": о чем говорил Байден на пресс-конференции

Состоялась первая пресс-конференция президента США Джо Байдена со дня его вступления на должность. Главные выводы из события сделали для портала "Комментарии" украинские эксперты.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Для нового президента чрезвычайно важной задачей является успокоить избирателей Трампа"

Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов подчеркивает, что пресс-конференция Байдена прежде всего была направлена на внутреннюю аудиторию.

"Американское общество разделено после выборов, — напоминает эксперт. — И для нового президента чрезвычайно важной задачей является успокоить избирателей Трампа и объяснить им, что их опасения являются чрезмерными и полностью разрушать достижения Трампа он не собирается. Именно поэтому в вопросе незаконной миграции через южную границу от обещаний "предоставить всем гражданство и избирательные права" на пресс-конференции озвучены были более осторожные подходы — президент говорил о возвращении незаконных мигрантов в их страны".

Игорь Попов акцентирует, что Китай объявлен фактически угрозой. То есть, в этом вопросе также будет во многом продлена политика администрации Дональда Трампа.

"Но если предыдущий президент больше говорил об экономических угрозах, то демократы возвращают в публичный дискурс тему противостояния демократии и авторитаризма. Эта же тема будет максимально звучать и в отношениях с Россией, — уверен эксперт. – На пресс-конференции Джо Байден объявил о намерении провести "саммит демократий". Это старая идея, которая должна создать новую авторитетную глобальную площадку для обсуждения политических вопросов. Технологически это означает ослабление ООН, в Совбезе которой Россия и Китай имеют право вето и активно им пользуются. Международные политические инициативы и решения, вероятно, будут презентоваться именно на этом саммите. А участие в нем станет индикатором для стран по линии "свой-чужой". Очевидно, что следствием соответствующих решений будут и изменения в вопросах безопасности".

Вывод войск из Афганистана в очередной раз откладывается, подчеркивает Игорь Попов. Похоже, что США не готовы передать власть талибам (а это единственные, кто может ее удержать), а обострение международной обстановки требует постоянного присутствия контингента у границ Китая и РФ.

Хоть на пресс-конференции не поднималась украинская тематика, эксперт отмечает: "Украина по-прежнему интересна американским политикам, прежде всего, в контексте отношений с Россией. Новая администрация не планирует никаких уступок Кремлю в вопросах Украины, поэтому наша страна будет в приоритетах российского (евразийского) отдела Госдепа и всех других ведомств. Интересным для США может быть зачистка лояльных к России кадров из органов власти и силовых структур, сотрудничество в военной сфере и уменьшения зависимости Европы от российских энергоносителей".

"Байден не позволит Китаю обойти США и стать самой могущественной страной в мире"

Политолог-американист Владислав Фарапонов обращает внимание, что Байден четко обозначил – Китай будет будет основным направлением противодействия со стороны нынешней американской администрации.

"Байден прямо сказал, что не позволит Китаю обойти США и стать самой могущественной страной в мире. При этом акцентировал, что Штаты не ищут конфронтации. Однако же будут настаивать на том, чтобы КНР придерживалась международных правил добросовестной конкуренции и честной торговли и соблюдения прав человека. В одном контексте с китайским лидером Си Цзиньпином упомянул Путина. Мол, эти руководители считают, что будущее за самодержавием, а не за демократией. С чем США, понятно, не согласны", — отмечает Владислав Фарапонов.

По его мнению, логично, что основная часть пресс-конференции была связана с внутренней повесткой.

"Это и вопросы вакцинации от COVID-19 (Байден заявил, что удалось перевыполнить предвыборное обещание — сделать 100 миллионов прививок от коронавируса в первые 100 дней его президентства; так как это уже сделано, то теперь цель — 200 миллионов прививок к 100 дням после инаугурации), и вопросы, связанные с незаконной миграцией, особенно из Мексики. Байден заверил, что перед его администрацией стоит задача не просто восстановить контроль на границе, но и обеспечить условия для временного пребывания нелегалов. Впрочем, мне кажется, многие темы остались не охвачены. Но время осветить их, думаю, у 46-го президента США еще будет", — заключает политолог-американист.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что Байден отреагировал на ракетные пуски Северной Кореи.

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