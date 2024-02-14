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Угроза нацбезопасности США: в СМИ появились первые подробности

Майк Тернер заявил, что Байден должен рассекретить информацию

сегодня, 20:55
Автор:
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Лиля Воробьева
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Важные разведданные о серьезной угрозе национальной безопасности США предоставил всем членам Конгресса для изучения глава комитета Палаты представителей по разведке Майк Тернер. Стало известно, что это может быть связано с РФ. Об этом сообщает CNN .

Угроза нацбезопасности США: в СМИ появились первые подробности

Майк Тернер (фото из открытых источников)

"Многие источники, знакомые с этой разведывательной информацией, охарактеризовали ее как "очень чувствительную", — говорится в сообщении.

К тому Тернер отправил письмо коллегам в Конгрессе, где отмечается, что срочным вопросом является дестабилизирующий иностранный военный потенциал иностранный военный потенциал.

Один из источников СМИ, видевший эти разведданные, подтвердил, что это действительно очень тревожный и дестабилизирующий потенциал РФ

Поэтому Тернер в своем письме коллегам сообщил, что его комитет проголосовал 13 февраля за предоставление законодателям доступа к определенной информации для рассмотрения. Он отметил, что у членов есть время ознакомиться с ней между средой и пятницей.

А еще Тернер призвал президента Джо Байдена рассекретить всю эту информацию.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Белом доме выступили с тревожным заявлением об "угрозе нацбезопасности" США . В Палате представителей США предупредили о серьезной угрозе национальной безопасности. Информацию об этом подтвердил чиновник Белого дома. Больше подробностей рассказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Салливан заявил, что сегодня администрация Байдена пошла дальше и применила более творческие и стратегические подходы к рассекречиванию разведывательной информации в национальных интересах США, чем любая другая администрация в истории.

Также заявил, что верит в возможности защиты национальной безопасности США.

 



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