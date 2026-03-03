Уиткофф раскрыл детали закрытых переговоров: что стало настоящей причиной войны против Ирана

Специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что во время первых переговоров Иран фактически признал наличие достаточного объема обогащенного урана для создания 11 ядерных боезарядов. Об этом сообщает The Times of Israel.

Стив Уиткофф. Фото: из открытых источников

По словам Уиткоффа, уже на стартовой встрече в начале года иранские представители без колебаний сообщили, что располагают 460 килограммами урана, обогащенного до 60%. По их утверждению, этого объема достаточно для производства одиннадцати ядерных бомб.

Более того, как отметил спецпосланник в эфире Fox News, переговорщики открыто демонстрировали гордость тем, что смогли обойти международные механизмы контроля.

Иранская сторона также настаивала на своем "неотъемлемом праве" на обогащение ядерного топлива. В ответ американская делегация дала понять, что Вашингтон считает своим правом пресечь подобные действия.

По словам Стива Уиткоффа, уже после первой встречи стало ясно, что диалог будет крайне сложным.

Как следует из его заявления, Трамп направил делегацию с амбициозной задачей: добиться от Тегерана отказа от ракетной программы, прекращения поддержки союзных группировок, сворачивания военно-морской активности и полного отказа от обогащения урана.

Однако уже ко второму раунду стало очевидно, что компромисс маловероятен. Третья встреча стала последней попыткой достичь соглашения, но, по признанию Уиткоффа, позитивных результатов она не принесла.

