Віткофф розкрив деталі закритих переговорів: що стало справжньою причиною війни проти Ірану

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Уіткофф заявив, що під час перших переговорів Іран фактично визнав наявність достатнього обсягу збагаченого урану для створення 11 ядерних боєзарядів. Про це повідомляє The Times of Israel.

Стів Віткофф. Фото: з відкритих джерел

За словами Віткоффа, вже на стартовій зустрічі на початку року іранські представники без вагань повідомили, що мають 460 кілограмів урану, збагаченого до 60%. За їх твердженням, цього обсягу достатньо для виробництва одинадцяти ядерних бомб.

Більше того, як зазначив спецпосланець в ефірі Fox News, переговорники відкрито демонстрували гордість тим, що змогли оминути міжнародні механізми контролю.

Іранська сторона також наполягала на своєму невід'ємному праві на збагачення ядерного палива. У відповідь американська делегація дала зрозуміти, що Вашингтон вважає своїм правом припинити подібні дії.

За словами Стіва Віткоффа, вже після першої зустрічі стало ясно, що діалог буде вкрай складним.

Як випливає з його заяви, Трамп направив делегацію з амбітним завданням: домогтися від Тегерана відмови від ракетної програми, припинення підтримки союзних угруповань, згортання військово-морської активності та повної відмови від збагачення урану.

Проте вже до другого раунду стало очевидним, що компроміс малоймовірний. Третя зустріч стала останньою спробою досягти угоди, але, за визнанням Віткоффа, позитивних результатів вона не принесла.

