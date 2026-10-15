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Украина без разведки и Starlink: Конгресс США озвучил свою позицию

Группа поддержки Украины в американском Конгрессе предупредила, что прекращение обмена разведданными и ограничение доступа к спутниковой связи могут поставить под угрозу жизни мирных жителей

15 октября 2026, 10:24
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Кравцев Сергей

Группа поддержки Украины в Конгрессе США выразила обеспокоенность возможным прекращением передачи Киеву американских разведданных и ограничениями на использование спутниковой сети Starlink. Об этом говорится в заявлении, опубликованном группой в социальной сети X.

Украина без разведки и Starlink: Конгресс США озвучил свою позицию

Конгресс США. Фото: из открытых источников

Американские законодатели подчеркнули, что разведывательная поддержка играет важную роль в защите Украины от российских атак. По их словам, Конгресс неоднократно заявлял о необходимости предоставлять Киеву соответствующую информацию, чтобы помогать спасать жизни людей на фоне продолжающихся ударов России.

Отдельное внимание в заявлении уделено Starlink – спутниковой системе связи, которая имеет большое значение для коммуникаций в Украине. В группе отметили, что доступ Украины к сети оплачивают союзники США, и выступили против решений, способных ограничить эту возможность.

"Ограничения, которые подвергают гражданское население опасности, являются неприемлемыми и не будут одобрены Конгрессом", — заявили представители группы.

Позиция законодателей демонстрирует обеспокоенность возможными последствиями изменений в американской политике поддержки Киева. Разведывательные данные помогают Украине оценивать военные угрозы, а спутниковая связь обеспечивает коммуникацию в условиях, когда традиционная инфраструктура может быть повреждена или недоступна.

При этом заявление группы само по себе не означает, что разведывательная поддержка уже прекращена или доступ к Starlink ограничен. Речь идет о реакции конгрессменов на угрозы и возможные сценарии, которые, по их оценке, способны повлиять на безопасность украинцев.

Заявление также подчеркивает, что вопрос помощи Украине остается предметом политических дискуссий в США. Законодатели, выступающие за поддержку Киева, дают понять: решения, которые могут ослабить защиту гражданского населения, встретят сопротивление в Конгрессе. 

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