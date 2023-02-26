Украина должна нанести удар по Путину, - по его высокомерию, - директор ЦРУ

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Моесеенко Валентина
Говоря в целом о войне и положении на фронте, директор ЦРУ сказал в интервью телеканалу CBS, что Путин верит, что в ближайшее время не сможет победить, но и позволить себе проиграть тоже не может. По мнению Уильяма Бернса, Путин в этом убежден, пишут "Комментарии".
В телевизионном интервью 26 февраля Бернс рассказал, как в ноябре прошлого года во время встречи с главой российских разведывательных служб, тот проявил "чувство дерзости и высокомерия", которое отражало убеждение самого Путина в том, что он может "уничтожить украинцев" и перебороть европейских союзников Украины. Бернс назвал этот разговор "довольно печальным". Глава ЦРУ убежден, что вместо того, чтобы отступить и найти возможность компромисса, который позволил бы ему выйти из этой ситуации, Путин лишь удваивает усилия, несмотря на то, что происходящее — это пока, по всем меркам, стратегическая неудача России.
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По словам Бернса, Путин без сантиментов относится к большим человеческим потерям в этой войне, в том числе и в российской армии, но его высокомерие и задетое честолюбие продолжают играть важную роль в войне. Поэтому, считает Бернс, важно помогать украинским вооруженным силам разбить это высокомерие.
Как писали "Комментарии" ранее, Путин заговорил о потенциальном развале России и рассказал, каким возможно будущее россиян после распада.
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