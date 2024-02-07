Украина может получить помощь от США: республиканцы в Сенате предложили выход из тупика

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил, что пакет законов об иммиграции и международной помощи, в частности Украине, не станет законом из-за оппозиции спикера Палаты представителей Майка Джонсона и беспокойства среди республиканцев в Сенате. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CNN".

Сенат США. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, вместе с тем Митч Макконнелл предложил выход из сложившейся ситуации. Он считает, что Сенату необходимо изменить курс относительно пакета законов о национальной безопасности и сосредоточиться на предоставлении внешней помощи Украине, Израилю и Тайваню.

"Есть и другие части этого проекта, которые также являются чрезвычайно важными: Украина, Израиль, Тайвань. По моему мнению, мы все же должны заняться остальными (вопросами, кроме границы), потому что это важно. Не то, что граница не важна, но мы не можем достичь результата", – считает Макконнелл.

По его мнению, законодатели должны двигаться именно в этом направлении, а лидер сенатского большинства от демократов Чак Шумер должен решить, как переформулировать этот вопрос.

Читайте также на портале "Комментарии" — ситуация с выделением США макрофинансовой поддержки Украине, похоже, снова зашла в глухой угол. Едва Сенат (верхняя палата парламента) опубликовал проект, якобы согласованный и демократами, и республиканцами (и объединяющий внешнюю помощь с решением миграционных проблем), как его начали критиковать. Причем, критиковать и экс-президент США Дональд Трамп, и трампистское крыло в Палате представителей (нижняя палата парламента). Дошло до того, что республиканцы в Сенате, которые на днях должны были поддержать согласованный двухпартийный вариант, начали колебаться. Эксперты продолжают анализировать для портала "Комментарии" происходящее вокруг так нужного Украине законопроекта.



