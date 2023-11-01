Украина может проиграть войну России: глава Пентагона озвучил неутешительный сценарий

Если США, как главный союзник Украины, прекратит поставки необходимого украинской армии оружия, Россия одержит победу в этой ожесточенной войне. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время слушаний в Сенате США сделал министр обороны США Ллойд Остин.

Ллойд Остин. Фото: из открытых источников

Глава Пентагона заявил, что, как в Израиле, так и в Украине идет борьба демократий с тираниями, которые хотят их уничтожить.

"Мы не позволим ХАМАС или Путину одержать победу. Я могу гарантировать, что без нашей поддержки Путин добьется успеха. Если мы сейчас выдернем ковер из-под них (украинцев – ред.), Путин только окрепнет, и он преуспеет в том, чего хочет", — высказался Остин.

По его мнению, глобальная безопасность напрямую будет зависеть от исхода войн, как в Украине, так и в Израиле. Сейчас все прекрасно понимают, что только лишь "твердое американское руководство" может стать гарантией того, что в будущем тираны и террористы не решатся на повторения новых войн и вторжений.

Позицию Ллойда Остина поддержала также глава Госдепа Энтони Блинкен. Он высказался против того, чтобы разделять объединённый пакет помощи Украине и Израилю.

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