Украина получила оружие из неожиданного источника

Полиция Майами передала Национальной полиции Украины 101 единицу стрелкового оружия. Оно было изъято у преступников, действовавших на улицах одного из американских городов, а также как добровольные пожертвования для Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности.

Один из инициаторов акции Марьян Заблоцкий. Фото: Facebook

В Украину прибыла первая оружейная партия, которая осуществляется по программе Guns 4 Ukraine (оружие для Украины). Согласно этой программе, запущенной в августе прошлого года, полиция Майами добровольно выкупает оружие у американцев и отправляет его в Украину.

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Полиция предлагала за короткоствол – 50 долларов, винтовка или дробовик были оценены в 100 долларов, а штурмовая винтовка отдельных моделей – 150 долларов. Таким образом, полиция смогла собрать 101 единицу стрелкового оружия у граждан США и еще около 150 тыс. патронов.



"Впервые в истории, конфискованное в США стрелковое оружие передано в другую страну – в Украину", — сообщил Комитету ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности.

Первая партия оружия попадет в Нацполицию, а именно в полицию Ирпеня. Ожидается, что вскоре Украина получит еще несколько оружейных партий из других американских городов, которые запустили такую же программу для помощи Украине.



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