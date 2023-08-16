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Украина получила оружие из неожиданного источника

Впервые в истории Украина получила оружие от подобного сотрудничества с США.

сегодня, 17:20
Автор:
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Slava Kot
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Полиция Майами передала Национальной полиции Украины 101 единицу стрелкового оружия. Оно было изъято у преступников, действовавших на улицах одного из американских городов, а также как добровольные пожертвования для Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности.

Украина получила оружие из неожиданного источника

Один из инициаторов акции Марьян Заблоцкий. Фото: Facebook

В Украину прибыла первая оружейная партия, которая осуществляется по программе Guns 4 Ukraine (оружие для Украины). Согласно этой программе, запущенной в августе прошлого года, полиция Майами добровольно выкупает оружие у американцев и отправляет его в Украину.


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Полиция предлагала за короткоствол – 50 долларов, винтовка или дробовик были оценены в 100 долларов, а штурмовая винтовка отдельных моделей – 150 долларов. Таким образом, полиция смогла собрать 101 единицу стрелкового оружия у граждан США и еще около 150 тыс. патронов.

"Впервые в истории, конфискованное в США стрелковое оружие передано в другую страну – в Украину", — сообщил Комитету ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности.

Первая партия оружия попадет в Нацполицию, а именно в полицию Ирпеня. Ожидается, что вскоре Украина получит еще несколько оружейных партий из других американских городов, которые запустили такую же программу для помощи Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские СМИ узнали, какие страны мира готовы продавать оружие для Российской Федерации.

Также "Комментарии" писали, что украинские военные опубликовали видео противостояния беспилотника ВСУ против российского танка. Украинский дрон за несколько тысяч долларов нанес удар по современному российскому танку Т-90М "Прорыв", который стоит 2-4 млн долларов в зависимости от модификаций.



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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid09tTTJQZ23sidHEyQiyY7AFcpaVVx8oA3ABhdpe3zhySQSZ82FLb8eUpZq91VewKQl&id=100088390204477
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