Украина получила важные козыри: какие шансы на прекращение войны

Россия не проявляет реальной готовности к мирному урегулированию войны против Украины, а сами переговоры использует как инструмент давления. Об этом заявил бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью "Украинскому радио".

По его словам, Москва сознательно выдвигает завышенные и зачастую нереалистичные требования, пытаясь вынудить Киев к уступкам. Более того, Кремль рассчитывает воздействовать и на Вашингтон – в том числе через намеки на возможные бизнес-возможности после снятия санкций.

Волкер считает, что таким образом Россия стремится подтолкнуть США к усилению давления на Украину. Однако, несмотря на это, Киев продолжает участвовать во всех переговорных форматах. Это, по мнению дипломата, позволяет Украине сохранять репутацию стороны, открытой к диалогу и заинтересованной в мире.

При этом он подчеркивает: украинская сторона прекрасно понимает истинную природу переговорного процесса и изначально не рассчитывала на быстрые результаты. Тем не менее Киев пытается даже слабые или неприемлемые предложения превратить в более реалистичные инициативы.

Отдельно Волкер отметил, что внимание США сейчас частично сместилось на другие глобальные вызовы, в частности на ситуацию вокруг Ирана, из-за чего переговорный процесс по Украине отошел на второй план.

Однако ключевым фактором, по его мнению, остается ситуация на поле боя. Российская экономика испытывает серьезное давление, а возможности восполнять потери в живой силе и технике постепенно сокращаются.

В то же время Украина значительно усилила собственный оборонный потенциал и уже обеспечивает до 70% своих военных потребностей за счет внутреннего производства. Кроме того, ВСУ способны наносить удары по стратегически важным объектам на территории России, включая инфраструктуру нефтяного экспорта.

Волкер не исключает, что при сохранении таких тенденций Кремль в конечном итоге может быть вынужден пойти на прекращение огня. Однако пока, по его оценке, Москва делает ставку на продолжение войны и использование переговоров как инструмента для получения дополнительных преимуществ.

Читайте также на портале "Комментарии" — король Чарльз отмахнулся от Трампа из-за вопроса о Путине: детали разговора.



