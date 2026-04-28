Король Чарльз отмахнулся от Трампа из-за вопроса о Путине: детали разговора
Король Чарльз отмахнулся от Трампа из-за вопроса о Путине: детали разговора

Эксперт по чтению по губам заявила, что король Чарльз III во время встречи в Белом доме сменил тему после слов Трампа о Путине.

28 апреля 2026, 10:40
Slava Kot

Первые минуты встречи короля Великобритании Чарльза III с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме продемонстрировали некоторое недоразумение лидеров стран. Эксперт по чтению по губам заявила, что монарх якобы пытался избежать разговора с Трампом о Владимире Путине и войне в Украине.

Король Чарльз отмахнулся от Трампа из-за вопроса о Путине: детали разговора

Король Чарльз разговаривает с Трампом. Фото: Reuters

Разговор состоялся на Южной лужайке Белого дома, когда короля и королеву Камиллу встречали Дональд и Мелания Трамп. По версии британских таблоидов, ссылающихся на читательницу по губам Николу Хиклинг, Трамп сначала вспоминал недавнюю стрельбу в Вашингтоне, а затем перешел к теме России и ее войны против Украины.

Эксперт утверждает, что Трамп начал королю Чарльзу говорить о Путине: "Он хочет войны". В ответ британский монарх якобы сдержанно ответил: "Мы обсудим это позже".

Однако президент США не сразу понял слова Чарльза и попытался снова заговорить о Путине.

"У меня такое чувство… если он сделает то, что сказал, он уничтожит население", – заявил Трамп по словам Хиклинг.

В ответ Чарльз утвердительнее сказал: "В другой раз".

После этого американский президент сменил тему и начал говорить о новом балльном зале Белого дома, который он планирует построить.

По данным The Guardian, президент США Дональд Трамп и король Чарльз ІІІ встретятся без прессы для официальных переговоров, чтобы избежать инцидента, похожего на спор Зеленского и Трампа в феврале 2025 года. Четырехдневный визит короля в США посвящен 250-летию независимости США и должен подчеркнуть стратегическое партнерство Лондона и Вашингтона.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что король Британии во время визита в США сделал заявление об Украине.

Также "Комментарии" писали, что США оконфузились из-за флага во время подготовки к визиту короля Чарльза.



Источник: https://www.dailymail.com/news/article-15770139/donald-trump-king-charles-lipreader.html
