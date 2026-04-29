Україна здобула важливі козирі: які шанси на припинення війни

Росія не виявляє реальної готовності до мирного врегулювання війни проти України, а самі переговори використовує як інструмент тиску. Про це заявив колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер в інтерв'ю "Українському радіо".

Курт Волкер.

За його словами, Москва свідомо висуває завищені та часто нереалістичні вимоги, намагаючись змусити Київ до поступок. Більше того, Кремль розраховує впливати і на Вашингтон – у тому числі через натяки на можливі бізнес-можливості після зняття санкцій.

Волкер вважає, що у такий спосіб Росія прагне підштовхнути США до посилення тиску на Україну. Однак, незважаючи на це Київ продовжує брати участь у всіх переговорних форматах. Це, на думку дипломата, дозволяє Україні зберігати репутацію сторони, відкритої до діалогу та зацікавленої у світі.

При цьому він наголошує: українська сторона чудово розуміє справжню природу переговорного процесу та спочатку не розраховувала на швидкі результати. Проте Київ намагається навіть слабкі чи неприйнятні пропозиції перетворити на більш реалістичні ініціативи.

Окремо Волкер зазначив, що увага США зараз частково змістилася на інші глобальні виклики, зокрема на ситуацію навколо Ірану, через що переговорний процес щодо України відійшов на другий план.

Однак ключовим фактором, на його думку, залишається ситуація на полі бою. Російська економіка зазнає серйозного тиску, а можливості поповнювати втрати в живій силі та техніці поступово скорочуються.

Водночас, Україна значно посилила власний оборонний потенціал і вже забезпечує до 70% своїх військових потреб за рахунок внутрішнього виробництва. Крім того, ЗСУ здатні завдавати ударів по стратегічно важливих об'єктах на території Росії, включаючи інфраструктуру нафтового експорту.

Волкер не виключає, що при збереженні таких тенденцій Кремль, зрештою, може бути змушений піти на припинення вогню. Однак поки що, за його оцінкою, Москва робить ставку на продовження війни та використання переговорів як інструменту для отримання додаткових переваг.

