Украина получит помощь, но есть нюанс: у республиканцев состоялся откровенный разговор с Трампом

Группа сенаторов от Республиканской партии провела переговоры с бывшим президентом США Дональдом Трампом о его предложении предоставлять финансирование Украине в виде кредита. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Hill".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, республиканцы обратились к Трампу с этой идеей и говорили с ним во время телефонного разговора.

"Нас была группа, и мы обсуждали, как понять, что он думает, и серьезно ли он относится к этому, потому что если да, то давайте выясним, как это можно сделать", – сказал сенатор Маркуэйн Маллин.

По его словам, "это был на самом деле замечательный разговор".

Сенатор Кевин Крамер сказал, что он также говорил с Трампом об этой идее, которая, по его словам, набирает "большой импульс" и, по его мнению, не является "чрезмерно оскорбительной для получателей".

Крамер проголосовал за пакет, который был принят Сенатом 70-29 рано утром во вторник и содержал 60 миллиардов долларов помощи для Украины. Маллин проголосовал против.

Сенатор Линдси Грэм, который голосовал против пакета помощи Сената, в понедельник поддержал эту идею, утверждая, что "дополнительный пакет помощи должен быть кредитом для соответствующих стран, как это предлагает президент Трамп".

"Кредит на дружественных условиях дает Америке, которая глубоко погрязла в долгах, шанс получить наши деньги обратно и меняет парадигму того, как мы помогаем другим. Президент Трамп прав, настаивая на том, чтобы мы мыслили нестандартно", – сказал он в своем заявлении.

В то же время не все республиканцы поддержали идею экс-президента. Сенатор Митт Ромни заявил, что экономика Украины разрушена, Киев не сможет оплатить кредит.

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